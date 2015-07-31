Инсаурральде расторг контракт со «Спартаком»

Защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде по обоюдному согласию сторон расторг контракт с красно-белыми.

«Наш клуб благодарит 30-летнего аргентинского защитника за время, проведенное в команде, и желает ему удачи в дальнейшей карьере», - сказано в заявлении на официальном сайте клуба.