Инсаурральде расторг контракт со «Спартаком»

По просьбе некоторых комментаторов...)))
Защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде по обоюдному согласию сторон расторг контракт с красно-белыми.
«Наш клуб благодарит 30-летнего аргентинского защитника за время, проведенное в команде, и желает ему удачи в дальнейшей карьере», - сказано в заявлении на официальном сайте клуба.
Аргентинец провел за «Спартак» 49 матчей и дважды забил.
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