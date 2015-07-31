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    Инсаурральде расторг контракт со «Спартаком»

    Защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде по обоюдному согласию сторон расторг контракт с красно-белыми.
    «Наш клуб благодарит 30-летнего аргентинского защитника за время, проведенное в команде, и желает ему удачи в дальнейшей карьере», - сказано в заявлении на официальном сайте клуба.
    Аргентинец провел за «Спартак» 49 матчей и дважды забил.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    31.07.2015 20:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 августа 2015, 09:32

      По просьбе некоторых комментаторов...)))

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      Рейтинг: +151

      311 1 августа 2015, 00:36

      За титулами пошел!)

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      Рейтинг: +443

      EVM 1 августа 2015, 00:01

      Был поросюшкой а стал ягуаром. Еще побегает в Мексике, да и тренер аргентинец.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 22:56

      Очень хорошо

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      Рейтинг: +443

      EVM > sir_Alex 1 августа 2015, 00:04

      А почему бы парню, просто не сказать, спасибо?

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > EVM 2 августа 2015, 19:31

      Спасибо парню за то, что ушёл

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      Рейтинг: +17

      Карапузззик 31 июля 2015, 22:25

      Там 90 процентов команды надо в след за ним отправлять

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      Рейтинг: +11

      dikobraz 31 июля 2015, 22:21

      Спасибо за игру, Хуан. Удачи в новом клубе.

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 31 июля 2015, 22:05

      одно бревно ушло

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      Рейтинг: +10

      Londonveritvzenit 31 июля 2015, 22:03

      Вот вам налицо воспитанность менеджмета Спартака.... Ключевым в послании является "30 - летнего игрока".... Будь парню 23 или 25, то никто бы не упомянул... А тут скрытое хамство... Времена и нравы....

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 31 июля 2015, 21:43

      И где они нашли этого перца?Не иначе как бревенчатую избу разобрали.

      -1
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 31 июля 2015, 21:39

      Жаль. Красивые голы привозил.

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