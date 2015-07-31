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    Аленичев: «Маюку не знаю, Каборе не покупаем»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал «Чемпионат.ком» информацию о скорых переходах форварда английского «Саутгемптона» Эммануэля Маюки и полузащитника «Кубани» Шарля Каборе в стан красно-белых.
    «Маюка? Кто это? Я ничего не знаю об этом. Я не знаю этого игрока. Что касается футболиста из Краснодара, то центральная зона полостью укомплектована. Больше никого туда приобретать не будем. Каборе не рассматриваем», - заявил Аленичев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    31.07.2015 20:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 1 августа 2015, 00:59

      они о тебе тоже не знают.

      0
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 1 августа 2015, 00:54

      Аленичев: "Маюку не знаю, Каборе не покупаем, спартак - середняк"

      0
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      Рейтинг: +24

      Mr_Fish-ka 1 августа 2015, 00:34

      Если Ромуло не уходит, то "скрипач(Каборе) не нужен"(с)

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 31 июля 2015, 21:50

      в стиле карпина - того не знаю, этого не берем, а потом все оказываются в спаме))

      0
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      ...
      Рейтинг: +24

      Mr_Fish-ka > mihail200606 1 августа 2015, 00:32

      Алейничев не давал повода не верить его слову, Валера тут не причём.

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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 31 июля 2015, 21:11

      А каборе было бы не плохо взять)

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 июля 2015, 21:11

      Мог бы пригодиться Каборе

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 20:32

      внятно

      1
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      Рейтинг: +17

      Чупакабра 31 июля 2015, 20:10

      «Маюку не знаю, Каборе не покупаем, Фалькао к нам не поедит»

      2
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      Рейтинг: +17

      Чупакабра > ziborock 31 июля 2015, 22:06

      Учитывая что Русский не родной мне язык, для меня эта ошибка простительна. Но я рад что поднял тебе настроение. Ваша команда вам давно уже таких подарков не делает.)

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