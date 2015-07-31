Аленичев: «Маюку не знаю, Каборе не покупаем»

они о тебе тоже не знают.
Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал «Чемпионат.ком» информацию о скорых переходах форварда английского «Саутгемптона» Эммануэля Маюки и полузащитника «Кубани» Шарля Каборе в стан красно-белых.
«Маюка? Кто это? Я ничего не знаю об этом. Я не знаю этого игрока. Что касается футболиста из Краснодара, то центральная зона полостью укомплектована. Больше никого туда приобретать не будем. Каборе не рассматриваем», - заявил Аленичев.
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