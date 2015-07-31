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    Уциев сможет сыграть с «Зенитом»

    Защитник и капитан грозненского «Терека» Ризван Уциев, по всей видимости, сможет принять участие в матче третьего тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита», которая состоится в субботу. Первые игры текущего сезона футболист пропустил из-за повреждения.
    Чеченцы уже прибыли в Северную Пальмиру и готовятся к поединку, сообщает клуб в социальной сети «Инстаграм».

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    Источник: Instagram

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    31.07.2015 19:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 1 августа 2015, 01:05

      Ура,Они стали писать "Чеченцы" а не "Грозненцы" !
      Тереку Победу бы,но без Аилтона будет туго,я представляю игроков Зенита после того как они узнали что Аилтон перешел в другой клуб,Радовались наверное целую неделю !

      0
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      Рейтинг: +767

      KBR-07 31 июля 2015, 21:10

      Хорошая новость,удачи Ризвану!

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      Рейтинг: +296

      Raulya 31 июля 2015, 19:55

      Отлично!!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      Archi1968 31 июля 2015, 19:44

      Пусть победит сильнейший.
      Лучше Терек.Аилтона на поле.

      -3
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      Рейтинг: +117

      andreika20133 > Archi1968 31 июля 2015, 21:03

      Нету уже обмарок Аилтона - Отигрался.

      0
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 31 июля 2015, 19:36

      Удачи моему Тереку и Ризвану!

      -3
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      Рейтинг: +117

      andreika20133 > Abrekkk 31 июля 2015, 20:00

      Респект войнам Ичкерии . Добро пожаловать в Питер На Честную игру.

      -1
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