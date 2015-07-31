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    «Кубань» - «Уфа»: составы команд

    Стали известны заявки команд на стартовый матч третьего тура РФПЛ.
    «Кубань»: Беленов, Бугаев, Армаш, Мельгарехо, Манолев, Шунич, Тлисов, Кулик, Игнатьев, Ткачев, Павлюченко.
    Запасные: Фролов, Хайкин, Клещенко, Хубулов, Георгиевский, Каретник, Коновалов, Якуба, Бальде.
    «Уфа»: Юрченко, Сухов, Тумасян, Осипов, Никитин, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Марсиньо, Ханджич, Игбун.
    Запасные: Нарубин, Лунев, Кацалапов, Верховцов, Сафрониди, Фомин, Галиулин, Семакин, Безденежных, Килин, Зинченко, Карлос.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.

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    Источник: РПЛ

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    31.07.2015 19:22
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +13

      vf123 31 июля 2015, 21:15

      А где Аршавин

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 31 июля 2015, 20:04

      Павлюченко даже в основе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      makkie 31 июля 2015, 19:32

      Что-то у Уфы состав какой-то не такой.. многие лидеры на лавке.

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