«Кубань» - «Уфа»: составы команд

А где Аршавин
Стали известны заявки команд на стартовый матч третьего тура РФПЛ.
«Кубань»: Беленов, Бугаев, Армаш, Мельгарехо, Манолев, Шунич, Тлисов, Кулик, Игнатьев, Ткачев, Павлюченко.
Запасные: Фролов, Хайкин, Клещенко, Хубулов, Георгиевский, Каретник, Коновалов, Якуба, Бальде.
«Уфа»: Юрченко, Сухов, Тумасян, Осипов, Никитин, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Марсиньо, Ханджич, Игбун.
Запасные: Нарубин, Лунев, Кацалапов, Верховцов, Сафрониди, Фомин, Галиулин, Семакин, Безденежных, Килин, Зинченко, Карлос.
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