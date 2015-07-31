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    ТАСС: «Против вице-президента «Ростова» возбуждено уголовное дело»

    Против вице-президента футбольного клуба "Ростов" Александа Шикунова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении крупного имущественного ущерба,.


    «Следственной частью следственного управления по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении вице-президента одного из футбольных клубов по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". В интересах следствия суть дела пока не раскрывается", - рассказал ТАСС источник.

    Сообщается, что речь идет о растрате многомиллионной субсидии, выделенной из бюджета Ростовской области.

    Источник: ТАСС

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    31.07.2015 19:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 2 августа 2015, 14:28

      Как достали эти бредни.Москва оставь Ростов в покое,с Дона выдачи нет!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +80

      Доктор Шмурге 31 июля 2015, 22:56

      Толстых был прав.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      KBR-07 31 июля 2015, 21:47

      Ростовские по нашему пути пошёли!Укради у ближнего своего,пока другой не украл!)

      0
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      Рейтинг: +179

      fr3nd 31 июля 2015, 20:07

      не просто же так долги погасили

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 31 июля 2015, 19:40

      Чемодан,самолёт,Европа?))

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Levadia 31 июля 2015, 20:16

      Если успеет

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 19:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот многие умники были уверены, что зря Толстых придирается...
      часть умников теперь задумается?

      -4
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      Рейтинг: +185

      Bobus 31 июля 2015, 19:11

      всё потрачено на форму и мячи для тренировок команды

      0
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