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    На матче «Спарта» - ЦСКА будут усилены меры безопасности

    ЦСКА на своем официальном сайте предупредил болельщиков об усиленных мерах безопасности на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартой". Матч состоится 5 августа и пройдет на стадионе "Летна".

    В этот день в Праге будут предприняты особые меры контроля и безопасности в связи с проведением матча. Кроме билетов на фан-сектор, выделенный для болельщиков ЦСКА, служба безопасности будет проверять наличие российского загранпаспорта. Билеты в день матча продаваться не будут.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    31.07.2015 19:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 1 августа 2015, 00:50

      Боятся, значит уважают))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 31 июля 2015, 22:17

      Это норма!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 31 июля 2015, 20:25

      да уж, эти коняшки они такие. не удивлюсь, если опять что нибудь исполнят и снова опозорятся))))))0

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 31 июля 2015, 19:42

      есть тому причины. сами себя так зарекомендовали.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 31 июля 2015, 19:36

      Эшелон с золотом Колчака прибывает .

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 31 июля 2015, 19:26

      ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▉ ▊ ▋ █ ▌ Удачи"ЦСКА" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 19:10

      хм...кто-нибудь может бросить чего-нибудь

      -1
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      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 19:09

      правильно чтоб ни одна лошадь не ушла

      0
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