На матче «Спарта» - ЦСКА будут усилены меры безопасности

ЦСКА на своем официальном сайте предупредил болельщиков об усиленных мерах безопасности на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартой". Матч состоится 5 августа и пройдет на стадионе "Летна".

В этот день в Праге будут предприняты особые меры контроля и безопасности в связи с проведением матча. Кроме билетов на фан-сектор, выделенный для болельщиков ЦСКА, служба безопасности будет проверять наличие российского загранпаспорта. Билеты в день матча продаваться не будут.