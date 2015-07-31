Перевертайло покинул пост главного тренера «Тосно»

Евгений Перевертайло и клуб "Тосно" подписали соглашение о расторжении трудового договора по договоренности сторон.

Евгений Перевертайло в "Тосно" отработал с 24 декабря 2014 года, сначала в должности старшего тренера, затем - в качестве исполняющего обязанности главного тренера. С 24 марта 2015 года Евгений Николаевич возглавлял тренерский штаб команды.

"Руководство команды искренне благодарит Евгения Николаевича за профессиональную работу в нашей команде, и желает наставнику успехов в последующей тренерской карьере!" - говорится в сообщени на официальном сайте "Тосно".