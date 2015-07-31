Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игорь Лебедев: «Виллаш-Боаш идеально бы подошел на роль тренера сборной»

    Заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился мнением относительно кандидатуры на пост главного тренера сборной.

    «Мне не нравятся ни Леонид Слуцкий, ни Александр Бородюк как кандидаты на пост главного тренера сборной. Cчитаю, что ни у одного из них не получится достойно работать со сборной.
    Я считаю, что лимит российских тренеров на данный момент исчерпан. Те, кто мог бы работать со сборной, либо уже тренируют другую команду, либо находятся в пожилом возрасте. В голову приходит Анатолий Бышовец. Но он, к сожалению, не молод, и ему будет тяжело.
    На мой взгляд, стоило бы рассмотреть кандидатуру иностранного тренера. Но тут всплывает финансовый вопрос. Наш тренер попросит меньше денег. Я считаю, что Лучано Спаллетти, который тренировал «Зенит», — достаточно неплохой вариант. Андре Виллаш-Боаш тоже идеально подошёл бы на роль тренера сборной, жаль, что он занят в клубе. При их руководстве «Зенит» всегда спокойно, уверенно и с большим запасом лидирует в РФПЛ и становится чемпионом. Вот это настоящая тренерская работа», — сказал Лебедев «Чемпионату».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.07.2015 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3930

      Kollljan 1 августа 2015, 10:42

      Есть пословица: из г.а.в.н.а конфетку не слепишь. Это касается нашей сборной. Какая разница кто тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      КАПА и КАРТЕЛЬ 31 июля 2015, 22:51

      Блага везде как сабаку гнали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      КАПА и КАРТЕЛЬ 31 июля 2015, 22:48

      Ты лебедь гонишь?боаш недо тренер,с такими ресурсами и мы смогли бы выграть чемпионат России,его приглашали для того чтоб клуб достойно выступал в Европе,он в Европе провалился,про топ 10 гнал нам пургу,теперь понял что нулевой он,и задачи столи смешными

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 31 июля 2015, 20:24

      Обеих поставьте и зарплату дайте,как у Капелло.
      Да и самого Лебедева надо в тренерский штаб пригласить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 31 июля 2015, 20:10

      Ну если он сумеет призвать Халка,Гарая в сборную-то в твоих словах есть маленький процент истины-а так толку от него ноль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 31 июля 2015, 20:04

      Далекий от футбола человек рассуждает о футболе. А не лучше бы своими делами заниматься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      bw17 31 июля 2015, 19:43

      Хватит уже.. Мало бабла выкинули на ветер? Лучше бы действительно футбольные школы развивали. Глядишь, сейчас бы уже играли молодые, перспективные ребята, а не ветераны, рожденные еще в СССР..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 31 июля 2015, 19:40

      специалистов птичьего полка прибыло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Adler angriff 31 июля 2015, 19:40

      Ну это смотря какие цели преследовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Azenkur 31 июля 2015, 19:12

      Лебедеву надо в реанимацию, или лучше сразу в морг, чтобы не распространять эту зловредную инфекцию, которая исходит от его мозга. авб способен дать пару указаний игрокам, которые если и не топ уровня, то хотя бы крутятся около орбиты рейтинга топ игроков. Он и так уже плачет горькими слезами от того, что лимит урезают, и только и балоболит. Дай ему потренировать тот же Сокол, или Камаз, увидишь его идеальность тренерскую.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11