Игорь Лебедев: «Виллаш-Боаш идеально бы подошел на роль тренера сборной»

Есть пословица: из г.а.в.н.а конфетку не слепишь. Это касается нашей сборной. Какая разница кто тренер.
Заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился мнением относительно кандидатуры на пост главного тренера сборной.
Заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился мнением относительно кандидатуры на пост главного тренера сборной.
Блага везде как сабаку гнали
Ты лебедь гонишь?боаш недо тренер,с такими ресурсами и мы смогли бы выграть чемпионат России,его приглашали для того чтоб клуб достойно выступал в Европе,он в Европе провалился,про топ 10 гнал нам пургу,теперь понял что нулевой он,и задачи столи смешными
Обеих поставьте и зарплату дайте,как у Капелло.
Да и самого Лебедева надо в тренерский штаб пригласить.
Ну если он сумеет призвать Халка,Гарая в сборную-то в твоих словах есть маленький процент истины-а так толку от него ноль.
Далекий от футбола человек рассуждает о футболе. А не лучше бы своими делами заниматься
Хватит уже.. Мало бабла выкинули на ветер? Лучше бы действительно футбольные школы развивали. Глядишь, сейчас бы уже играли молодые, перспективные ребята, а не ветераны, рожденные еще в СССР..
специалистов птичьего полка прибыло.
Ну это смотря какие цели преследовать.
Лебедеву надо в реанимацию, или лучше сразу в морг, чтобы не распространять эту зловредную инфекцию, которая исходит от его мозга. авб способен дать пару указаний игрокам, которые если и не топ уровня, то хотя бы крутятся около орбиты рейтинга топ игроков. Он и так уже плачет горькими слезами от того, что лимит урезают, и только и балоболит. Дай ему потренировать тот же Сокол, или Камаз, увидишь его идеальность тренерскую.