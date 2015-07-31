«Зенит» отказал «Интеру» в аренде Кришито

Какая аренда? Самим нужен.
"Интер" не оставляет попыток заполучить защитника "Зенита" Доменико Кришито. Миланский клуб сделал чемпионам России предложение по аренде 28-летнего футболиста, однако получил отказ.
"Интер" не оставляет попыток заполучить защитника "Зенита" Доменико Кришито. Миланский клуб сделал чемпионам России предложение по аренде 28-летнего футболиста, однако получил отказ.
Какая аренда? Самим нужен.
Финал Лиги Чемпионов 17/18 Газовик(Оренбург)-Зенит(Санкт-Петербург)0:0(5:4по пен.)Великое дерби Газпрома!!!
не далёкий человек с комплексом неполноценности болеющий за клуб без шансов на еврокубки.
Лучше тогда продать его по братски к нам в Газовик(Оренбург) за 500 тысяч рублей....а что мы потянем...зато через сезон заиграет так что Роналдо так не играл ни когда!
беречь и хранить!
спам
там что идиоты в интере, хотят взять бесплатно в аренду основного игрока которого даже заменить некем, понятно что зенит готов только продать
не из-за этого а чтоб бабки народные не тратили