«Зенит» отказал «Интеру» в аренде Кришито

"Интер" не оставляет попыток заполучить защитника "Зенита" Доменико Кришито. Миланский клуб сделал чемпионам России предложение по аренде 28-летнего футболиста, однако получил отказ.

В Санкт-Петербурге готовы говорить только о продаже футблиста за 15 млн евро. Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года.