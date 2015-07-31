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    «Зенит» отказал «Интеру» в аренде Кришито

    "Интер" не оставляет попыток заполучить защитника "Зенита" Доменико Кришито. Миланский клуб сделал чемпионам России предложение по аренде 28-летнего футболиста, однако получил отказ.

    В Санкт-Петербурге готовы говорить только о продаже футблиста за 15 млн евро. Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года.

    Источник: Skysports

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    31.07.2015 16:58
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 31 июля 2015, 20:07

      Какая аренда? Самим нужен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Karim056oren. 31 июля 2015, 19:16

      Финал Лиги Чемпионов 17/18 Газовик(Оренбург)-Зенит(Санкт-Петербург)0:0(5:4по пен.)Великое дерби Газпрома!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      andreika20133 > Karim056oren. 31 июля 2015, 19:55

      не далёкий человек с комплексом неполноценности болеющий за клуб без шансов на еврокубки.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Karim056oren. 31 июля 2015, 19:11

      Лучше тогда продать его по братски к нам в Газовик(Оренбург) за 500 тысяч рублей....а что мы потянем...зато через сезон заиграет так что Роналдо так не играл ни когда!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 19:05

      беречь и хранить!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 31 июля 2015, 18:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в Инторе у руководства совсем мозги отсохли? или Зеня пиарит это дерево?

      -6
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      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 18:06

      спам

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 июля 2015, 18:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зимой не больше 1-го млн. будет стоить))

      -5
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 31 июля 2015, 17:26

      там что идиоты в интере, хотят взять бесплатно в аренду основного игрока которого даже заменить некем, понятно что зенит готов только продать

      2
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      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > maxim81413 31 июля 2015, 18:26

      не из-за этого а чтоб бабки народные не тратили

      -2
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      Рейтинг: +117

      andreika20133 > серИт 31 июля 2015, 19:58

      Какие народные???Потрудись обясни с примерами нам ТРАТЧИКАМ.

      0
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 31 июля 2015, 17:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно, пусть пенис оближут, а не аренду им!

      -5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 31 июля 2015, 17:05

      Надо всех втюхать.
      Оставить только Гарая.
      Ну,и Т-7...
      И всё! И это только для того ,чтобы Ржавая борода помучалась..И удавилась в итоге.Свободным тренером.

      -3
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