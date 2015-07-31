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    «Шахтер» могут оштрафовать за участие Фреда в матче против «Фенербахче»

    Турецкая пресса сообщает о санкциях, которые может применить УЕФА к донецкому «Шахтеру» за выход на поле полузащитника Фреда в матче с «Фенербахче». Допинг-проба игрока бразильской сборной на Кубке Америки дала положительный результат.
    Максимум, что грозит «Шахтеру» — это денежный штраф. В связи с тем, что на данный момент нет официального документа от Всемирного антидопингового агентства, утвержденного резолюцией УЕФА, Фред имел право участвовать в поединке.
    Впрочем, если проба «Б» также подтвердит наличие в крови Фреда запрещенных препаратов, донецкий «Шахтер» и сам футболист могут быть оштрафованы. Кроме того, бразильцу будет грозить еще и длительная дисквалификация.
    В подтверждение этой версии турки приводят историю, которая случилась с российским полузащитником Егором Титовым в 2004 году.
    Напомним, 23 января 2004 года УЕФА приняла решение о 12-месячной дисквалификации капитана московского «Спартака» Егора Титова. Причиной такому решению стал положительный результат допинг-теста, который был взят у Титова после стыкового матча Россия — Уэльс в Москве. В той игре Титов участия не принимал, но в ответной, которая состоялась в Кардиффе 19 ноября 2003 года, вышел на поле в стартовом составе и отыграл 59 минут, после чего был заменен.
    Кроме годичной дисквалификации Титов также был оштрафован на 6400 евро, а московский «Спартак» — на 12800 евро.

    Источник: СПОРТ.UA

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    31.07.2015 16:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 15:31

      Да если не было официального запрета, то какие вопросы, турки просто поняли, что дело пахнет жаренным влетом, вот и не знают как выкрутится, пролезть в следующий тур.

      0
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 31 июля 2015, 21:18

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      Турки ушлые, полюбас просрут

      -4
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      Рейтинг: +6

      rakvay 31 июля 2015, 20:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не бывать этому!!!

      -4
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      Рейтинг: -15

      Benteke 31 июля 2015, 18:33

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      Хитрые турки решили по другому пройти в плей оф. Знают что проиграют в ответке

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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 31 июля 2015, 18:21

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      еbanые гастарбайтеры никак угомониться не могут. чуют, что не пройдут Шахту вот и начали

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      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 18:07

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      спам

      -10
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 31 июля 2015, 17:45

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      Это бред. Проба Б еще ничего не подтвердила, официальных бумаш в клуб не приходило, просто после игры в Стамбуле, где турки просто отскочили, они поняли, что по футбольным показателям, они не пройдут, поэтому решили испытать счастье не по спортивному принципу.

      -4
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 31 июля 2015, 17:00

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      Палкин заявил что ему никаких бумаг в ограничении по Фреду не приходило. Какой штраф?

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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 31 июля 2015, 16:56

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      О нарушении игроком антидопингового законодательства можно говорить только после пробы Б

      -6
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      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 16:51

      уефамафия

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