«Шахтер» могут оштрафовать за участие Фреда в матче против «Фенербахче»

Турецкая пресса сообщает о санкциях, которые может применить УЕФА к донецкому «Шахтеру» за выход на поле полузащитника Фреда в матче с «Фенербахче». Допинг-проба игрока бразильской сборной на Кубке Америки дала положительный результат.

Максимум, что грозит «Шахтеру» — это денежный штраф. В связи с тем, что на данный момент нет официального документа от Всемирного антидопингового агентства, утвержденного резолюцией УЕФА, Фред имел право участвовать в поединке.

Впрочем, если проба «Б» также подтвердит наличие в крови Фреда запрещенных препаратов, донецкий «Шахтер» и сам футболист могут быть оштрафованы. Кроме того, бразильцу будет грозить еще и длительная дисквалификация.

В подтверждение этой версии турки приводят историю, которая случилась с российским полузащитником Егором Титовым в 2004 году.

Напомним, 23 января 2004 года УЕФА приняла решение о 12-месячной дисквалификации капитана московского «Спартака» Егора Титова. Причиной такому решению стал положительный результат допинг-теста, который был взят у Титова после стыкового матча Россия — Уэльс в Москве. В той игре Титов участия не принимал, но в ответной, которая состоялась в Кардиффе 19 ноября 2003 года, вышел на поле в стартовом составе и отыграл 59 минут, после чего был заменен.

Кроме годичной дисквалификации Титов также был оштрафован на 6400 евро, а московский «Спартак» — на 12800 евро.