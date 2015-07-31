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    Андреа Пирло: «Балотелли по прежнему может стать одним из лучших форвардов Европы»

    Полузащитник Андреа Пирло выразил уверенность, что форвард "Ливерпуля" Марио Балотелли может реализовать свой потенциал. Нападающий провел неудачный сезон в "Ливерпуле" и выставлен английской командой на продажу.


    «Когда он был моложе, он допускал ошибки. Но он и сам знает об этом. Надеюсь, следующий сезон сложится для него лучше. Я по-прежнему считаю, что у него есть все, чтобы стать одним из лучших форвардов Европы. Балотелли - один из самых приятных парней из всех, с кем мне приходилось встречаться. С ним никогда не было скучно», - цитирует Пирло Sky Sports.

    Источник: Skysports

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    31.07.2015 15:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 31 июля 2015, 20:31

      ЕЩЁ НЕ ПРОФУКАЛ...НО ГОРМОНЫ ЯВНО ДАВЛЕЮТ НАД МОЗГОМ

      0
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      Рейтинг: +17

      Чупакабра 31 июля 2015, 20:12

      Балотелли свой дар и талант прое.... бездарь!

      0
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      Рейтинг: +84

      bw17 31 июля 2015, 19:55

      Быстро он сдулся.. Распиаренный, дорогущий, хлам.. Пусть играет в Какой-нибудь Виченсе, а не ездит с гастролями по топ-клубам.

      0
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 31 июля 2015, 19:27

      Ну, он всё ещё по футбольному молод, если найдет мотивацию то вполне может стать топ. Хотя я в это уже давно не верю.

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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 18:20

      хорошо быть дружелюбным и вежливым...но для хороших слов повода-то вовсе нет!

      0
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      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 18:09

      спам

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 31 июля 2015, 17:36

      Теперь его Лацио впаривают. Лотито хочет аренды, а ливерные- только продать: с глаз долой, из сердца- вон!)

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive > Lazio-Kiev 31 июля 2015, 18:15

      Бало может заиграть у вас.

      0
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 31 июля 2015, 17:08

      Как надоели уже эти фразы типа "Балотелли может стать лучшим", "Если Балаотелли раскроет весь свой потенциал он станет лучшим", "Балотелли может играть лучше" и т.д. Ну раз может почему же не делает?! может пора уже понять, что раз у него лучше не получается , то значит то что он показывает сейчас это его ПРЕДЕЛ... просто распиаренный водитель катера с берегов Сомали (ассоциация с его нравом, а не с цветом кожи)

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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 31 июля 2015, 16:51

      Похож чем то на Кокорина теперь(

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      Рейтинг: +59

      djon64 31 июля 2015, 16:30

      Даже Кокорин ещё имеет шанс стать лучшим бомбардиром Европы.

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