Андреа Пирло: «Балотелли по прежнему может стать одним из лучших форвардов Европы»

Полузащитник Андреа Пирло выразил уверенность, что форвард "Ливерпуля" Марио Балотелли может реализовать свой потенциал. Нападающий провел неудачный сезон в "Ливерпуле" и выставлен английской командой на продажу.



«Когда он был моложе, он допускал ошибки. Но он и сам знает об этом. Надеюсь, следующий сезон сложится для него лучше. Я по-прежнему считаю, что у него есть все, чтобы стать одним из лучших форвардов Европы. Балотелли - один из самых приятных парней из всех, с кем мне приходилось встречаться. С ним никогда не было скучно», - цитирует Пирло Sky Sports.