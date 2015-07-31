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    Хосеп Гвардиола: «Не хочу стать проблемой для «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола рассказал о своих перспективах в мюнхенском клубе. Также тренер отметил, что не получал приглашений от других клубов.


    «Я тренер «Баварии» и рад находиться здесь. Я не решил ничего насчет своего будущего. Как только я приму какое-то решение, я сразу сообщу об этом Карлу-Хайнцу Румменигге, Маттиасу Заммеру и Ули Хенессу.

    У нас остается много времени. Если я продлю свой контракт, я должен быть уверен, что это будет лучшим решением для клуба. Я не хочу стать проблемой для «Баварии».

    Я прилагал все усилия для работы, прилагаю и буду прилагать. Я не получал предложений от других клубов», — сказал испанец.

    Напомним, что контракт Гвардиолы с мюнхенским клубом истекает в следующем году. Ранее сообщалось, что испанец имеет предложение от «Манчестер Сити».

    Источник: Goal.com

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    31.07.2015 15:42
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 августа 2015, 19:52

      уже давно стал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 1 августа 2015, 16:23

      Вот только в случае чего плана Б у него никогда нет. И если проигрывает то проигрывает с разгромом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +49

      drnigo 1 августа 2015, 06:29

      Удачи в новом сезоне ему,а Баварии особенно с ним.

      0
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      Рейтинг: +121

      weinmar 1 августа 2015, 05:41

      К сожалению, ты уже стал проблемой для клуба. Не намеренно, конечно, но тем не менее..

      2
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      Рейтинг: +12

      Jasik ^Pamirec^ 31 июля 2015, 23:29

      Посмотрем в этом сезоне Гвардиола че небуд по испанский придумаеть чтобы Бавария стала лучше чем нынешний сезона была... Желаю успех Баварии!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      VagidTT 31 июля 2015, 22:53

      Мне кажется грядущий сезон будет очень положительным)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      Vilent 31 июля 2015, 22:02

      А ещё Гвардиола сказал: "Я не полностью уверен, что являюсь тем тренером, который нужен клубу".
      И ещё: "Я благодарен, что я нахожусь здесь. Каждый день меня наполняет чувство удовлетворения, что живу здесь Германии"

      1
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      Рейтинг: +14

      BundesManSh 31 июля 2015, 21:32

      Не нравится он мне....толку мало

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 31 июля 2015, 19:38

      Уже

      1
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 31 июля 2015, 19:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все тут недовольны Гварди --- Но в мире не бывает непобедимых команд детишки тупорылые оглянитесь в историю ... Гварди один из лучших тренеров мира а вы хотя бы школу недоноски закончите..ахада далеко тебе до немецкой крови... Пахтакор твой удел ....

      -4
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген > киэнджин 1 августа 2015, 16:22

      Один из лучших быть может. Но только не для Баварии.

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