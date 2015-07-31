Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мэр Казани: «Футбольное поле «Казань-Арены» будет готово к концу года»

    Футбольное поле "Казань-Арены" будет готово к концу этого года. Об этом журналистам сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.


    "Казань-Арена" будет готова к проведению футбольных матчей в ноябре. Мы знали, на что идем. До конца года будет восстановлен газон. Наверное, мы в этом году побережем поле, но к концу года оно будет готово" – сказал Метшин.
    Напомним, для проведения соревнований по синхронному плаванию и плаванию на отдельных дистанциях на чемпионате мира по водным видам спорта на "Казань-Арене" были смонтированы два бассейна - основной и тренировочный, а также временные трибуны на 12 тысяч зрителей.
    На "Казань-Арене" пройдут матчи Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира 2018 года.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.07.2015 15:34
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Tiran16 31 июля 2015, 20:38

      Как обычно врет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 31 июля 2015, 20:18

      А,нельзя-ли попроще сказать "этот круг Рубин будет доигрывать на Центральном."..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 18:10

      спам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      moment of Glory 31 июля 2015, 17:09

      Скоро рубин обыграет барсу по плаванию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 31 июля 2015, 16:17

      Ахах вот интересно то как получается) Построили стадио, пусть он не очень, но чуточку похож на стадион, а на нем рубин не играет,зато проводятся всякие универсиады, синхронное плавание, но только не футбол))) ГЕНИАЛЬНО) играют на центральном, который даже на стадион то не похож. Наhуя строили стадион не понятно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      skiros > Valar Morghulis 31 июля 2015, 18:48

      Для того, для чего и Лужники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 31 июля 2015, 16:07

      Еб*аны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 15:37

      потрачено

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 июля 2015, 15:36

      На что они едут???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11