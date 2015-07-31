Мэр Казани: «Футбольное поле «Казань-Арены» будет готово к концу года»

Футбольное поле "Казань-Арены" будет готово к концу этого года. Об этом журналистам сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.



"Казань-Арена" будет готова к проведению футбольных матчей в ноябре. Мы знали, на что идем. До конца года будет восстановлен газон. Наверное, мы в этом году побережем поле, но к концу года оно будет готово" – сказал Метшин.

Напомним, для проведения соревнований по синхронному плаванию и плаванию на отдельных дистанциях на чемпионате мира по водным видам спорта на "Казань-Арене" были смонтированы два бассейна - основной и тренировочный, а также временные трибуны на 12 тысяч зрителей.

На "Казань-Арене" пройдут матчи Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира 2018 года.