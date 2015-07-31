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    Вячеслав Малафеев: «Скорее всего, следующий год станет для меня последним в профессиональном футболе»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что следующий год станет для него последним в карьере. После завершения контракта Вячеслав планирует заниматься бизнесом.

    «Мой контракт с «Зенитом» действует до 2016 года. Скорее всего, следующий год станет для меня последним в профессиональном футболе.

    Вряд ли я останусь в футболе. Я хочу работать только на себя и ни от кого не зависеть. . Безусловно, в своем бизнесе я тоже от кого-то завишу, но все-таки практически любые решения здесь могу принимать самостоятельно, – сказал Малафеев.

    Напомним, что у Малафеева есть собственное агентство недвижимости «М16».

    На счету Малафеева 442 официальных матча за «Зенит» – второй результат в истории клуба после Анатолия Давыдова (456). За сборную России Малафеев провел 29 матчей, став бронзовым призером Евро-2008.

    Источник: SPb Elite

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    31.07.2015 14:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 18:13

      спам

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 18:12

      ещё и следующий?

      0
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      Рейтинг: +1369

      makkie 31 июля 2015, 17:15

      Да уже в этом можно было завершать - рыжий не даст шансов Малафееву, ну разве что пару матчей в КР.

      А так, жаль конечно что уходит поколение Малафеева, Титова, Аленичева, Кержакова, Семака и других игроков, в недавнем прошлом сильных в России.

      Сейчас просто мучение смотреть на зажравшихся Кокориных, Билялетдиновых и прочих Бухаровых...

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      Рейтинг: +10

      olegушка 31 июля 2015, 16:53

      Хороший вратарь

      0
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      Рейтинг: +27

      vuk100 31 июля 2015, 16:49

      Неееееет, не уходите. Хоть и не люблю зенит, но Малафеева уважаю. Спасибо за все!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 31 июля 2015, 16:49

      Были времена,но годы берут своё! Ничто не вечно!

      0
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      Рейтинг: +190

      shtair 31 июля 2015, 16:10

      я думал прошлый был последний

      1
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      Рейтинг: +4077

      морозз 31 июля 2015, 16:01

      Спасибо Слава, ты был в моих глазах лучшим голкипером России!

      1
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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 31 июля 2015, 15:55

      для тебя футбол закончился 2 года назад!

      0
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      Рейтинг: +263

      ИГРОЧИШКА 31 июля 2015, 15:54

      СПАСИБО ЗА 7:1 ОТ ПОРТУГАЛИИ!ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

      -3
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