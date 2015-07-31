Вячеслав Малафеев: «Скорее всего, следующий год станет для меня последним в профессиональном футболе»

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Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что следующий год станет для него последним в карьере. После завершения контракта Вячеслав планирует заниматься бизнесом.
Вряд ли я останусь в футболе. Я хочу работать только на себя и ни от кого не зависеть. . Безусловно, в своем бизнесе я тоже от кого-то завишу, но все-таки практически любые решения здесь могу принимать самостоятельно, – сказал Малафеев.
Напомним, что у Малафеева есть собственное агентство недвижимости «М16».
На счету Малафеева 442 официальных матча за «Зенит» – второй результат в истории клуба после Анатолия Давыдова (456). За сборную России Малафеев провел 29 матчей, став бронзовым призером Евро-2008.