Вячеслав Малафеев: «Скорее всего, следующий год станет для меня последним в профессиональном футболе»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что следующий год станет для него последним в карьере. После завершения контракта Вячеслав планирует заниматься бизнесом.





«Мой контракт с «Зенитом» действует до 2016 года. Скорее всего, следующий год станет для меня последним в профессиональном футболе.



Вряд ли я останусь в футболе. Я хочу работать только на себя и ни от кого не зависеть. . Безусловно, в своем бизнесе я тоже от кого-то завишу, но все-таки практически любые решения здесь могу принимать самостоятельно, – сказал Малафеев.



Напомним, что у Малафеева есть собственное агентство недвижимости «М16».



На счету Малафеева 442 официальных матча за «Зенит» – второй результат в истории клуба после Анатолия Давыдова (456). За сборную России Малафеев провел 29 матчей, став бронзовым призером Евро-2008.