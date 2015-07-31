Вячеслав Колосков: «Моим кандидатом остается Бородюк»

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу списка кандидатур на пост главного тренера сборной России.
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу списка кандидатур на пост главного тренера сборной России.
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Кто то уже проявил смекалку и продлил контракт с Фабиком до окончания ЧМ. И "смекалка", как мы видим, как то хреновенько насмекалила!!!
Совершенно верное мнение.
жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут --=>- http://ori.click/maxxim