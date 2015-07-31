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    Вячеслав Колосков: «Моим кандидатом остается Бородюк»

    Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу списка кандидатур на пост главного тренера сборной России.

    «У каждого есть свои плюсы. Слуцкий – тренер-практик, постоянно работающий без перерывов в тренерской деятельности и добившийся с командой значительных успехов, особенно в России. Но, как я понимаю, ему придётся совмещать должности – это не очень правильно.
    У Бородюка таких проблем нет, это свободный тренер. Личность для российского футбола если не легендарная, то очень значимая.
    Кто лучше, должен сказать человек, который принимает решения – ему ведь отвечать за результат, причём достаточно серьёзно. Непопадание на чемпионат Европы нанесёт серьёзный урон престижу российского футбола и игрокам сборной. Все мы понимаем, что, скорее всего, Виталий Мутко посоветуется с Никитой Симоняном и примет решение. В любом случае отвечать ему. Пусть проявит смекалку и выберет того, кто оправдает надежды.
    Что касается моего мнения, то я на протяжении последних четырёх лет говорил, что моим кандидатом был, есть и остаётся Бородюк», — сказал Колосков в беседе с корреспонденту "Чемпионата".

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.07.2015 13:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 18:18

      спам

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 31 июля 2015, 16:46

      А я думаю любого из них назначь, хуже чем у Капелло не будет!

      -1
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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 31 июля 2015, 15:16

      Кто то уже проявил смекалку и продлил контракт с Фабиком до окончания ЧМ. И "смекалка", как мы видим, как то хреновенько насмекалила!!!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 31 июля 2015, 15:11

      Совершенно верное мнение.

      -1
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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 31 июля 2015, 14:46

      потому что бородюк посвящал ничью с лихтенштейном тебе преступник колосков--мы это помним!

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 31 июля 2015, 14:09

      Ну если выбирать между Слуцким и Бородюком то выбор очевиден в пользу Бородюка,так как он много лет работал в стуктуре сборной и имеет опыт работы,

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 14:04

      И моим тоже!

      0
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      Рейтинг: -11

      uxvxcvx 31 июля 2015, 13:32

      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут --=>- http://ori.click/maxxim

      -3
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > uxvxcvx 31 июля 2015, 15:29

      А прежде не получала? Как она за тебя вышла?)))

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Sem25 31 июля 2015, 16:45

      Видимо нет,раз подарила! Ах он бедолага!

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