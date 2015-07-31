Симон Крон: «Деньги решают далеко не все»

Полузащитник «Мальме» Симон Крон не перейдет в «Крылья Советов». Швед заявил, что домашний уют ценит гораздо выше денег.



«Я предвкушал переход, готовясь к чему-то новому. Но все оказалось совсем не так, как я думал. Мне не хотелось просто зарабатывать деньги, не получая удовольствие.



Все футболисты должны жить на базе. Был еще другой вариант – вне города, но определенное количество времени все равно нужно было проводить на базе.



Безусловно, в «Крыльях» мне предлагали невероятные деньги, но теперь я понимаю, что деньги решают далеко не все. Дом я ценю гораздо выше», – сказал Крон.