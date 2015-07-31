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    Симон Крон: «Деньги решают далеко не все»

    Полузащитник «Мальме» Симон Крон не перейдет в «Крылья Советов». Швед заявил, что домашний уют ценит гораздо выше денег.


    «Я предвкушал переход, готовясь к чему-то новому. Но все оказалось совсем не так, как я думал. Мне не хотелось просто зарабатывать деньги, не получая удовольствие.

    Все футболисты должны жить на базе. Был еще другой вариант – вне города, но определенное количество времени все равно нужно было проводить на базе.

    Безусловно, в «Крыльях» мне предлагали невероятные деньги, но теперь я понимаю, что деньги решают далеко не все. Дом я ценю гораздо выше», – сказал Крон.

    Источник: Sports.ru

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    31.07.2015 12:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 18:23

      спам

      0
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 31 июля 2015, 17:10

      Видно д.р.о.чить на базе не сможет, нарцисс шведский.

      0
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      Рейтинг: +25

      Нигелист 31 июля 2015, 15:18

      Еще один изнеженный самовлюбленный нарцисс.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 14:03

      Не всё, но многое

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -11

      uxvxcvx 31 июля 2015, 13:30


      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > uxvxcvx 1 августа 2015, 01:36

      с чего это вдруг тебе жена подарки такие делает?)) не думал,что она проверила их уже где то ,прежде чем дарить?))

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:08

      В моей жизненой ситуации практический все..

      0
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      Рейтинг: +10

      Rado7 31 июля 2015, 13:08

      Клоун. Сам не прошел мед. тесты, и теперь придумывает отмазки

      0
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