Лебедев снялся с выборов главы РФС, Мутко-единственный кандидат

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев снял свою кандидатуру с выборов на пост президента РФС. Таким образом, единственным кандидатом остался министр спорта России Виталий Мутко, уже занимавший эту должность с 2005 по 2009 год.



«Сегодня мы с Виталием Леонтьевичем провели встречу и заручились взаимной поддержкой. Он поддержит меня на выборах в исполком, а я его - на выборах президента. Соответственно конкуренцию на выборах президента РФС я ему составлять не буду», - сказал Лебедев журналистам.