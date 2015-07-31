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    Лебедев снялся с выборов главы РФС, Мутко-единственный кандидат

    Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев снял свою кандидатуру с выборов на пост президента РФС. Таким образом, единственным кандидатом остался министр спорта России Виталий Мутко, уже занимавший эту должность с 2005 по 2009 год.


    «Сегодня мы с Виталием Леонтьевичем провели встречу и заручились взаимной поддержкой. Он поддержит меня на выборах в исполком, а я его - на выборах президента. Соответственно конкуренцию на выборах президента РФС я ему составлять не буду», - сказал Лебедев журналистам.

    Источник: ТАСС

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    31.07.2015 12:33
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 31 июля 2015, 22:27

      Как просто...

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 31 июля 2015, 18:28

      ...надо поставить Вольфовича,- он порядок наведёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 18:23

      спам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      pomor445 31 июля 2015, 17:31

      Никакой конкуренции и так не составлял. Ситуация аховая: ни кандидатов, ни конкуренции.

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 31 июля 2015, 17:13

      Выборы, выборы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1369

      makkie 31 июля 2015, 17:00

      Неудивительно, один претендент на пост снимает свою кандидатуру в пользу другого.. за денежки )))

      0
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 31 июля 2015, 16:29

      Какое ему РФС...В баскетболе порядок не может навести...а с совмещением вообще все еще хуже будет

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 июля 2015, 15:34

      Никто не сомневался

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 31 июля 2015, 15:07

      Другой ярко выраженной фигуры все-таки нет.

      0
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      Рейтинг: +11

      Svjetlu 31 июля 2015, 15:00

      Так и должно было быть

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