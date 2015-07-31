Видеотрансляция матча «Кубань» - «Уфа» - на «Бомбардире»

всем привет! кто покупал трансляции? стоит ли пробовать сделать это?
"Кубань" и "Уфа" еще не побеждали в текущем первенстве. В матче в Краснодаре у обеих команд будет возможность набрать полновесные три очка и выбраться из подвалов турнирной таблицы.
У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - "Уфа". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 20:00, не пропустите!