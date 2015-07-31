Видеотрансляция матча «Кубань» - «Уфа» - на «Бомбардире»

"Кубань" и "Уфа" еще не побеждали в текущем первенстве. В матче в Краснодаре у обеих команд будет возможность набрать полновесные три очка и выбраться из подвалов турнирной таблицы.

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