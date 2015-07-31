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    Видеотрансляция матча «Кубань» - «Уфа» - на «Бомбардире»

    "Кубань" и "Уфа" еще не побеждали в текущем первенстве. В матче в Краснодаре у обеих команд будет возможность набрать полновесные три очка и выбраться из подвалов турнирной таблицы.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - "Уфа". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.07.2015 19:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Ro-m 31 июля 2015, 20:02

      всем привет! кто покупал трансляции? стоит ли пробовать сделать это?

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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 31 июля 2015, 19:50

      Кубань должна брать эти 3 очка!

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 31 июля 2015, 19:24

      Кубань!Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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