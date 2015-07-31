Погба: «Могу заменить Видаля и забить больше 10 голов за сезон»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба уверен, что сможет исполнять на поле некоторые функции бывшего хавбека команды Артуро Видаля, перешедшего в мюнхенскую "Баварию". Погба спросили, способен ли он забить более 10 голов за сезон:



«Почему бы и нет? Я могу добиться этого. Надеюсь, что сделаю это как для себя, так и для команды», - приводит слова Погба источник.



В минувшем сезоне Видаль сыграл в чемпионате Италии 28 матчей, став автором семи голов и четырех голевых передач. Погба в свою очередь принял участие в 26 матчах, забив восемь голов и отдав три голевые передачи.



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