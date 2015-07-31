Погба: «Могу заменить Видаля и забить больше 10 голов за сезон»

Это сезон то и покажет, стоит ли Погба 80 млн.? На 20 млн. Уже точно наиграл, остальное надо доказывать. Удачи нам!!! Чувствую сезон будет непростым..
Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба уверен, что сможет исполнять на поле некоторые функции бывшего хавбека команды Артуро Видаля, перешедшего в мюнхенскую "Баварию". Погба спросили, способен ли он забить более 10 голов за сезон:
«Почему бы и нет? Я могу добиться этого. Надеюсь, что сделаю это как для себя, так и для команды», - приводит слова Погба источник.
В минувшем сезоне Видаль сыграл в чемпионате Италии 28 матчей, став автором семи голов и четырех голевых передач. Погба в свою очередь принял участие в 26 матчах, забив восемь голов и отдав три голевые передачи.
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