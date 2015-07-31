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    Погба: «Могу заменить Видаля и забить больше 10 голов за сезон»

    Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба уверен, что сможет исполнять на поле некоторые функции бывшего хавбека команды Артуро Видаля, перешедшего в мюнхенскую "Баварию". Погба спросили, способен ли он забить более 10 голов за сезон:

    «Почему бы и нет? Я могу добиться этого. Надеюсь, что сделаю это как для себя, так и для команды», - приводит слова Погба источник.

    В минувшем сезоне Видаль сыграл в чемпионате Италии 28 матчей, став автором семи голов и четырех голевых передач. Погба в свою очередь принял участие в 26 матчах, забив восемь голов и отдав три голевые передачи.

    "Бомбардир" дарит подарки!

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    31.07.2015 11:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +84

      bw17 31 июля 2015, 20:08

      Это сезон то и покажет, стоит ли Погба 80 млн.? На 20 млн. Уже точно наиграл, остальное надо доказывать. Удачи нам!!! Чувствую сезон будет непростым..

      0
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      Рейтинг: +15

      Maximilian Sinigr 31 июля 2015, 16:36

      Главное - не уходить никуда, здесь ты уже любимец болельщиков, а там - будешь просто "одним из"

      0
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      Рейтинг: +13

      lestr siti 31 июля 2015, 13:46

      Я думал, что он сваливать собрался

      1
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      Рейтинг: +14

      olzhyk > lestr siti 31 июля 2015, 14:44

      а надо

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 31 июля 2015, 13:35

      Очень рад тому что Поль остается у нас минимум на сезон.Как он впервые появился на поле в майке Юве, я сразу сказал-Величина растет!
      Поль может!

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      Рейтинг: -11

      uxvxcvx 31 июля 2015, 13:33


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      -1
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 13:27

      вполне!

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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:19

      Погба сможет... Но не побоюсь сказать, что Юве пришло конец и он потеряет чемпионство...

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      Рейтинг: +13

      vicevital 31 июля 2015, 12:52

      Давай, я За!!!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 12:40

      Дерзай!

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      Рейтинг: +392

      juventus186 31 июля 2015, 12:37

      А дейстыительно, почему бы и нет?
      Статистика сезона за него, способностей футбольных тоже немало, мотивация есть - участие в ЛЧ и Макс!:-)
      Давай, Поль, дерзай!
      Когда СерияА стартует?

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