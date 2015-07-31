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    Глава Adidas Group: «Россия приняла программу, которую начала Германия в 2000 году»

    Генеральный директор Adidas Group Герберт Хайнер на пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта РФ, РФС, Немецким футбольным союзом и компанией Adidas Group, рассказал о принятой программе по подготовке юных футболистов на основании опыта и методик, применяемых в Германии.

    «Талантов в России очень много, мы должны развивать эти таланты. Россия хочет занять место в десятке. Это будет долгосрочная программа. Германия начала эту программу в 2000 году, когда неудачно выступила на Евро-2000.

    Мы хотим выделять игроков с 10 до 14 лет. Мы будем систематически их выращивать. Будем обучать тренеров, чтобы специалисты были в любом уголке страны. Надо будет подождать. Но это программа эффективна, хоть и долгосрочна», - передает слова Хайнера "Чемпионат".

    "Бомбардир" дарит подарки!

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.07.2015 11:25
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +190

      shtair 31 июля 2015, 16:12

      спохватились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 31 июля 2015, 15:05

      Все уже умеют, а мы все учимся...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 31 июля 2015, 14:58

      Никогда не поздно учиться...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      olzhyk 31 июля 2015, 14:45

      Хорошая начало

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 31 июля 2015, 14:22

      Посмотрим,что из этого выйдет.

      0
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      Рейтинг: -11

      uxvxcvx 31 июля 2015, 13:33

      Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://mblog.2sms.ru

      -2
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 13:25

      обычно всё "разумное, доброе, вечное" кончается тем, что вскоре финансирование вешают на местные бюджеты, которые не могут и не хотят...

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 31 июля 2015, 13:25

      15 лет отставания...

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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:22

      Давно пора

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      Рейтинг: +152

      ren888888 31 июля 2015, 12:56

      Жаль только sportag,sieska,и bzdenit позорят Россию в еврокубках из года в год(((( Наверное потому что они кривоногие и косоглазые нубофутболеры высшей гильдии((((!

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      Рейтинг: +25

      Payet > ren888888 31 июля 2015, 13:06

      Шарик ты балбес

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      Рейтинг: +152

      ren888888 > Payet 31 июля 2015, 14:10

      Ну когда нечего ответить -конечно лучше оскорбить)Да они нубофутболеры и позор России!

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      Рейтинг: +25

      Payet > ren888888 31 июля 2015, 15:03

      Кто по твоему мегафутболеры?

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      Рейтинг: +25

      Payet > ren888888 31 июля 2015, 15:04

      В конце концов если рассуждать по твоему - то что есть тем и довольсвуемся.

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      Рейтинг: -100

      серИт > ren888888 31 июля 2015, 15:36

      воооооот в точку, эти прыща на теле футбола

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      Рейтинг: +152

      ren888888 > Payet 1 августа 2015, 11:51

      Ну да,довольствуемся этими нубами-только я это кричу на весь сайт, чтобы все знали что они фидоры)

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