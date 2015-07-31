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    РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве

    В пятницу состоялось подписание меморандума о партнерстве и совместной программе по подготовке юных футболистов между министерством спорта России, Российским футбольным союзом и Немецким футбольным союзом. Программа основана на опыте и методиках, применяемых Немецким футбольным союзом.

    "Очень много берем у Немецкого футбольного союза, мы большие партнеры, и сейчас мы благодарим за поддержку. Понятно, что мы конкуренты, но без конкуренции не будет прогресса и успехов", - сказал министр спорта РФ Виталий Мутко на пресс-конференции.

    "Мы ежегодно тратим в районе двух миллиардов рублей на развитие детско-юношеского футбола, за последние годы для академий около 300 футбольных полей построили, открыли десять манежей в различных городах России, строим систему. И эта система должна нам готовить 200 футболистов для профессионального футбола, 25 футболистов для национальной команды", - констатировал министр спорта.

    По словам Мутко, необходимо создать философию русского футбола: "Сейчас система забирает детей с улицы, является социальным лифтом. Это очень важно. Но нужна подготовка игроков для сборной, своя философия русского футбола. Нужно понимание, что должен делать игрок с 7 до 10 лет и так далее. Опыт Германии нам поможет. Они создали свою философию, и мы полны решимости это сделать", - заключил министр.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: Р-Спорт

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    31.07.2015 10:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 31 июля 2015, 22:22

      Что русскому хорошо, то немцу смерть... Разный у нас менталитет, не пройдет это все!

      0
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      Рейтинг: +11

      Svjetlu 31 июля 2015, 15:05

      неужели толк будет...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 31 июля 2015, 14:56

      Пойдёт только пользу.

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:27

      отличный шаг

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 13:18

      меморандум - это уже половина успеха!

      1
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      Рейтинг: +223

      DXTK 31 июля 2015, 13:16

      На Досуге Мутко прочитал Карла Маркса и сказал "Немецкий опыт нам снова поможет". Понятно лишь одно, новый тренер Сборной России будет немец. Вон уже сотрудничество заключили. Скоро объявят имя счастливчика Я Ставлю свои Деньги, что им окажется Клопп.
      Философия русского футбола: Я тут вспомнил одну шутку про философию "Ватсон и Холмс" Ватсон говорит: Скажите Холмс, а почему у женщины волосики на инт. месте нежные ласковые, а у мужика жесткие противные. Холмс: - Вы давайте не философствуйте Ватсон со*си*те, со*си*те." Так И тут Философствовать не стоит это футбол. А надо делать.
      Нужно понимать не то что делает игрок в 7-10 лет а то хочет ли он играть в футбол и готов посветить себя спорту, а то может родители его привели за бабло играть, кинули как мешок Картошки, а он на поле и есть мешок и остается им только с возрастом перезревший. Система никого не забирает а приглашает играть не бесплатно а за деньги.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 12:47

      Мутко в действии

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      Рейтинг: +167

      астраханец 31 июля 2015, 12:28

      Бьюсь об заклад, что перемут только опыт натурализации!

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      Рейтинг: +103

      skainet 31 июля 2015, 12:07

      ну такой опыт нам конечно пригодится ...хотя по мне дак советская школа была не хуже только её просрали всю

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 31 июля 2015, 12:04

      Для начала надо вообще то разобраться с главным.А почему у нас с таким ресурсом все так плохо?????????????7
      А потому,что Канделаки будет на спортивном канале главная- ну она то очень разбирается в футболе.
      А потому что Прядкин рулит футболом, а кто он таков????чего достиг?
      Уже кучу лет болел на стадионе нет, а ведь пока не будет аншлагов не будет и развития.!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +167

      астраханец > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 31 июля 2015, 12:28

      Соглашусь с последним на все 100

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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся > 31 июля 2015, 12:52

      Мысль его в том, что занимаются не своим делом и это от Канделаки до Мутко.

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