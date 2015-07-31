РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве

В пятницу состоялось подписание меморандума о партнерстве и совместной программе по подготовке юных футболистов между министерством спорта России, Российским футбольным союзом и Немецким футбольным союзом. Программа основана на опыте и методиках, применяемых Немецким футбольным союзом.



"Очень много берем у Немецкого футбольного союза, мы большие партнеры, и сейчас мы благодарим за поддержку. Понятно, что мы конкуренты, но без конкуренции не будет прогресса и успехов", - сказал министр спорта РФ Виталий Мутко на пресс-конференции.



"Мы ежегодно тратим в районе двух миллиардов рублей на развитие детско-юношеского футбола, за последние годы для академий около 300 футбольных полей построили, открыли десять манежей в различных городах России, строим систему. И эта система должна нам готовить 200 футболистов для профессионального футбола, 25 футболистов для национальной команды", - констатировал министр спорта.



По словам Мутко, необходимо создать философию русского футбола: "Сейчас система забирает детей с улицы, является социальным лифтом. Это очень важно. Но нужна подготовка игроков для сборной, своя философия русского футбола. Нужно понимание, что должен делать игрок с 7 до 10 лет и так далее. Опыт Германии нам поможет. Они создали свою философию, и мы полны решимости это сделать", - заключил министр.



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