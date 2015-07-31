Мутко: «Россия может войти в десятку лучших футбольных стран мира»

Министр спорта РФ Виталий Мутко зявил, что единая методика подготовки молодых игроков в будущем поможет сборной России стать лучше. По его словам, национальная команда обладает всеми возможностями, чтобы войти в десятку лучших футбольных стран мира, передает "Спорт-Экспресс".



"Мы обладаем всеми возможностями для того, чтобы стать сильнее, войти в десятку лучших футбольных стран мира, – сказал Мутко. – У нас 400 тысяч детей занимается. Это огромная армия детишек. Мы уже вложили и продолжаем вкладывать большие средства в строительство полей и манежей. И вся эта система должна готовить нам всего-то 200 игроков для профессионального футбола, для сборной. Но долгие годы этого не происходит. Почему? Потому что не было четкой единой методики подготовки игроков. Благодаря которой мы бы понимали, к чему мы готовим ребят. Опыт Германии говорит о том, что такая единая философия дает плоды. До 2008 года у нас зарождалось нечто похожее, но в силу разных причин остановилось. Сейчас мы к этому возвращаемся."



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