Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Россия может войти в десятку лучших футбольных стран мира»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко зявил, что единая методика подготовки молодых игроков в будущем поможет сборной России стать лучше. По его словам, национальная команда обладает всеми возможностями, чтобы войти в десятку лучших футбольных стран мира, передает "Спорт-Экспресс".

    "Мы обладаем всеми возможностями для того, чтобы стать сильнее, войти в десятку лучших футбольных стран мира, – сказал Мутко. – У нас 400 тысяч детей занимается. Это огромная армия детишек. Мы уже вложили и продолжаем вкладывать большие средства в строительство полей и манежей. И вся эта система должна готовить нам всего-то 200 игроков для профессионального футбола, для сборной. Но долгие годы этого не происходит. Почему? Потому что не было четкой единой методики подготовки игроков. Благодаря которой мы бы понимали, к чему мы готовим ребят. Опыт Германии говорит о том, что такая единая философия дает плоды. До 2008 года у нас зарождалось нечто похожее, но в силу разных причин остановилось. Сейчас мы к этому возвращаемся."

    "Бомбардир" дарит подарки.


    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.07.2015 10:33
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      GooSe25 31 июля 2015, 14:58

      Лет через двести , если на карте мира останется около 10-15 ти стран , да , мы сможем войти в десятку .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 31 июля 2015, 14:55

      Предстоит большая и кропотливая работа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 13:52

      Лет ми спик фром май харт и не ипёт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      moment of Glory 31 июля 2015, 13:36

      П..ть не мешки воротить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:28

      Когда..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 13:15

      производство трескучих лозунгов у нас - лучшее в мире!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Фантоци2015 31 июля 2015, 13:05

      Нечто похожее слышали от Фурсенко)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 31 июля 2015, 12:55

      И 2008 у нас ничего не зарождалось... Хидинг чудо сотварил в матче с Голландией и все !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 31 июля 2015, 12:38

      Дело озёрного кооператора фурсенки живет и процветает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      ballak144 31 июля 2015, 12:28

      где то я уже это слышал....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11