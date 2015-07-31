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    В Волгограде к ЧМ-2018 реконструируют три тренировочных поля за 387 млн рублей

    Три тренировочных поля в Волгограде будут реконструированы к ЧМ-2018: стадион "Зенит", площадка ВГАФК и поле загородного спортклуба "Олимпия".

    По сообщению источника, для реконструкции "Зенита" потребуется 134,3 миллиона рублей. 94 из них будет выделено из федерального бюджета, 21 - из областного и 19,3 - из муниципального. Реконструкция начнется в марте 2016, а завершится в мае 2018 года.

    Полностью за счет федеральной казны планируется провести обновление тренировочной площадки ВГАФК. Стоимость реализации проекта составляет 134,4 миллиона рублей.

    Тренировочное поле "Олимпия" будет подготовлено за счет внебюджетных средств. Стоимость составит около 119 миллионов.

    Напомним, что в Волгограде также идет строительство "Арены Победа", который примет матчи ЧМ-2018.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 10:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 31 июля 2015, 16:28

      Да...когда кому то надо, деньги находят...а на Ротор не смогли...двуличные шафки

      0
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      Рейтинг: +52

      MK-42 31 июля 2015, 14:54

      у них Ротор загнулся,а они стадионы ремонтируют

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      Рейтинг: +882

      spartach091 31 июля 2015, 14:09

      мда,даже если захотеть в Олимпию стоко бабла не влезет

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:29

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 12:52

      Кто-то неплохо поднимет

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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 31 июля 2015, 12:37

      А на Ротор денег нет!!! Такой коуб про[Соблюдайте правила ]и

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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 31 июля 2015, 12:11

      Утырки, верните Ротор. город принимает ЧМ, а в этом городе нету футбольной команды. Такого еще в истории футбола не было. Позорище какое. Зачем тогда нужен стадион Победа? Что бы провести два матча ЧМ и все что ли? Для кого?Для кого реконструируют эти поля, не пойму? Футбола нету в городе. Распилили, разделили, разворовали и ни одного не посадили, не привлекли, за то что вогнали в долг команду и в итоге просто убили футбол в Волгограде.

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      Рейтинг: +12

      Svr34 31 июля 2015, 11:50

      Зенит реконструируют 100% не для футбола, а для лёгкой отлетеки и её величества, исенбаихи, она чем то похожа мозгом на псаки, хоть и чемпионка

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      Рейтинг: +263

      ИГРОЧИШКА 31 июля 2015, 11:45

      ПУСТЬ РОТОР РЕКОНСТРУИРУЮТ,А ТО ВСЯКИЕ ЗИНИТЫ МИЛЛИОНЫ НАРОДНОГО БАБЛА ТРАТЯТ ,А ТАКИЕ КЛУБЫ С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ И ТРАДИЦИЯМИ ИСЧЕЗАЮТ!

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      Рейтинг: +51

      Cskaz 31 июля 2015, 11:39

      В волгограде предвкушение праздника!

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