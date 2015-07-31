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    Динияр Билялетдинов: «Победа над «Штурмом» - важное подспорье перед матчем со «Спартаком»

    Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов после матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против "Штурма" (3:2) сказал, что казанцы воспользовались слабыми сторонами соперника. 30-летний россиянин добавил, что победа – это важное подспорье перед встречей третьего тура Премьер-лиги с московским "Спартаком".

    "Соперник непростой, мы подошли к игре с уважением, - приводит пресс-служба "Рубина" слова Билялетдинова. - Мы знали их слабые стороны и воспользовались этим. Могли больше забить. Пропустили два гола, они были совершенно необязательными. Может, это поможет нам сконцентрированно сыграть в Казани. Психологически важное подспорье перед матчем со "Спартаком".

    Адаптация должна пройти, это происходит не сразу. Я три месяца был без игровой практики. Сразу на такой уровень попасть непросто. Но во втором тайме разбегался. Гол мог забить сам. Хорошо, что Портнягин подстраховал, потому что семь шкур сняли бы с меня за этот момент. Жалко, что не реализовал этот момент, но он закончился хорошо и победный гол для команды важен".

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: ФК «Рубин»

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    31.07.2015 10:02
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +283

      nahan 31 июля 2015, 14:53

      Его будут постоянно подстраховывать.

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 31 июля 2015, 14:24

      Теперь нужно уделать поросят.

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:30

      Теперь дома надо победить..

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 13:08

      победа над Штурмом легко скрасит горечь поражения от Спартака!

      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look 31 июля 2015, 12:57

      в 99% случаев после удачных игр в кубках в чемпионате "не настроились. не восстановились, моральное опустошение, не дооценили..."

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      Рейтинг: +152

      ren888888 31 июля 2015, 12:56

      Жаль только sportag,sieska,и bzdenit позорят Россию в еврокубках из года в год(((( Наверное потому что они кривоногие и косоглазые нубофутболеры высшей гильдии((((

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 12:54

      В плане настроя на игру - да

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      Рейтинг: +10

      KAZANOID 31 июля 2015, 12:08

      Для начала не плохо сыграл.Опытных игроков мало,было хоть с кем Эдику и Геку играть.

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 31 июля 2015, 12:05

      Динияр будем рады тебя видеть в составе в понедельник.Все-таки играть против 10-ых игроков РУБИНА с первых минут будет очень ВАЖНЫМ ПОДСПОРЬЕМ!!!

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      Рейтинг: +10

      KAZANOID > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 31 июля 2015, 12:33

      Думаешь Ахметов или Шарипов или тот же Георгиев сильнее будут чем Биля?Большие сомнения по этому поводу.

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК > KAZANOID 31 июля 2015, 14:01

      Я тебя понял, точнее вопрос и сомнения.НО СКАЖУ ТАК- уж ТОЧНО НЕ СЛАБЕЕ.а по желанию в разы лучше.И ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ОНИ БУДУТ ПРОСЛАВЛЯТЬ РУБИН,а БИЛЯШ ИГРАЕТ 1 раз в году!

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      Рейтинг: +51

      Cskaz 31 июля 2015, 11:40

      Матч очень понравился!надеюсь и дальше пойдут очки в копилку!

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