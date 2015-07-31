Динияр Билялетдинов: «Победа над «Штурмом» - важное подспорье перед матчем со «Спартаком»

Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов после матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против "Штурма" (3:2) сказал, что казанцы воспользовались слабыми сторонами соперника. 30-летний россиянин добавил, что победа – это важное подспорье перед встречей третьего тура Премьер-лиги с московским "Спартаком".



"Соперник непростой, мы подошли к игре с уважением, - приводит пресс-служба "Рубина" слова Билялетдинова. - Мы знали их слабые стороны и воспользовались этим. Могли больше забить. Пропустили два гола, они были совершенно необязательными. Может, это поможет нам сконцентрированно сыграть в Казани. Психологически важное подспорье перед матчем со "Спартаком".



Адаптация должна пройти, это происходит не сразу. Я три месяца был без игровой практики. Сразу на такой уровень попасть непросто. Но во втором тайме разбегался. Гол мог забить сам. Хорошо, что Портнягин подстраховал, потому что семь шкур сняли бы с меня за этот момент. Жалко, что не реализовал этот момент, но он закончился хорошо и победный гол для команды важен".



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