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    Юрий Шишкин снова вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

    "Крылья Советов" внесли в заявку на сезон двух молодых футболистов - Данилу Попова 1997 года рождения и Егора Голенкова 1999 года рождения, сообщает официальный сайт клуба. Первый получил номер 70, второй - 69. Оба игрока являются воспитанниками тольяттинской "Лады".

    Кроме того, "Крылья" заявили тренера вратарей Юрия Шишкина, с которым подписан контракт до конца сезона.

    Специалист работал в штабе "Крыльев" с 2003 по 2007 год (с 2003 по 2004 - в качестве играющего тренера), а также с 2013 по 2014-й. В бытность футболитом он три сезона (1996-1998) был основным вратарем "Крыльев". Также в его карьере были такие клубы, как: ЦСКА, "Океан", "КАМАХ", "Факел", "Спартак-Чукотка", корейский "Чоннам Дрэгонз", а в 1991 году он стал первым и единственным футболистом из России, выступавшим в Бразилии - на его счету 7 игр в "Рио-Бранко".

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    31.07.2015 09:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      жрец 31 июля 2015, 14:54

      *всем здравствуйте друзья как вы *
      думаю будут серьёзные изменения в команде . с изменениям в тренерском штабе часто наблюдаются и изменения в игре и команде

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:32

      Крылья отличная команда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 10:13

      Входит-выходит

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