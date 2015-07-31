Юрий Шишкин снова вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»

"Крылья Советов" внесли в заявку на сезон двух молодых футболистов - Данилу Попова 1997 года рождения и Егора Голенкова 1999 года рождения, сообщает официальный сайт клуба. Первый получил номер 70, второй - 69. Оба игрока являются воспитанниками тольяттинской "Лады".



Кроме того, "Крылья" заявили тренера вратарей Юрия Шишкина, с которым подписан контракт до конца сезона.



Специалист работал в штабе "Крыльев" с 2003 по 2007 год (с 2003 по 2004 - в качестве играющего тренера), а также с 2013 по 2014-й. В бытность футболитом он три сезона (1996-1998) был основным вратарем "Крыльев". Также в его карьере были такие клубы, как: ЦСКА, "Океан", "КАМАХ", "Факел", "Спартак-Чукотка", корейский "Чоннам Дрэгонз", а в 1991 году он стал первым и единственным футболистом из России, выступавшим в Бразилии - на его счету 7 игр в "Рио-Бранко".



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