«Карпи» взял в аренду Габриэля Силву

"Карпи" подписал арендное соглашение с защитником Габриэлем Силвой, права на которого принадлежат "Удинезе", информирует пресс-служба клуба.



Срок действия контракта рассчитан на один сезон. 24-летний игрок является воспитанником молодежной академии "Палмейраса". В его активе также выступления за молодежную сборную Бразилии. Он стал игроком "Удинезе" летом 2012, перейдя из "Гранады".



В составе черно-белых футболист принял участие в 70 матчах и забил 3 гола. В прошлом сезоне его беспокоили травмы, из-за которых он сыграл только в 11 играх.



"Бомбардир" дарит подарки.

