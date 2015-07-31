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    «Карпи» взял в аренду Габриэля Силву

    "Карпи" подписал арендное соглашение с защитником Габриэлем Силвой, права на которого принадлежат "Удинезе", информирует пресс-служба клуба.

    Срок действия контракта рассчитан на один сезон. 24-летний игрок является воспитанником молодежной академии "Палмейраса". В его активе также выступления за молодежную сборную Бразилии. Он стал игроком "Удинезе" летом 2012, перейдя из "Гранады".

    В составе черно-белых футболист принял участие в 70 матчах и забил 3 гола. В прошлом сезоне его беспокоили травмы, из-за которых он сыграл только в 11 играх.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: ФК «Удинезе»

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    31.07.2015 09:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:35

      Надеюсь сыграется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 12:58

      Удачи ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 31 июля 2015, 11:37

      Странно,что он не заключил соглашение с Карпиным))

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