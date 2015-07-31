Де Лаурентис: «Мысль о продаже Игуаина не посещала меня ни разу»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что никогда не думал о продаже нападающего Гонсало Игуаина.



Недавно глава неаполитанского клуба в шутку сказал, что надеется на трансфер аргентинского форварда за 90 миллионов евро, на которые команду можно усилить восемью новыми футболистами. Некоторые СМИ восприняли эту шутку серьезно и выдали за правдивую информацию.



«Мысль о продаже Игуаина не посещала меня ни разу. Я не просто так добился того, чтобы в его контракте была прописана очень высокая сумма отступных (а именно - 94,736 миллиона евро). Мало у кого есть такие деньги», - цитирует Де Лаурентиса источник.



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