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    Де Лаурентис: «Мысль о продаже Игуаина не посещала меня ни разу»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что никогда не думал о продаже нападающего Гонсало Игуаина.

    Недавно глава неаполитанского клуба в шутку сказал, что надеется на трансфер аргентинского форварда за 90 миллионов евро, на которые команду можно усилить восемью новыми футболистами. Некоторые СМИ восприняли эту шутку серьезно и выдали за правдивую информацию.

    «Мысль о продаже Игуаина не посещала меня ни разу. Я не просто так добился того, чтобы в его контракте была прописана очень высокая сумма отступных (а именно - 94,736 миллиона евро). Мало у кого есть такие деньги», - цитирует Де Лаурентиса источник.

    "Бомбардир" дарит подарки

    Источник: Corrieredellosport

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    31.07.2015 09:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 31 июля 2015, 14:52

      Да не продадут они Игуаина.

      0
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      Рейтинг: +10

      АГРОГЛОР 31 июля 2015, 14:26

      Игуаин: "Мысль о завершении карьеры не посещала меня ни разу."

      0
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      Рейтинг: +10

      ПСЖ купи Месси 31 июля 2015, 11:19

      ну и печально это

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 09:43

      Его вообще посещают мысли?

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