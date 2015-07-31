Де Брюйне может не сыграть в матче с «Баварией»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг может лишиться полузащитника команды Кевина Де Брюйне в матче Суперкубка Германии с мюнхенской «Баварией».



Бельгийский футболист не смог завершить последнюю тренировку своей команды и покинул поле до ее окончания, так как почувствовал боль в спине, которая мешала ему работать в полную силу. После этого игрок должен был пройти медицинское обследование.



«Пока трудно сказать, выйдет ли он на поле в субботу», - приводит слова главного тренера команды источник.



Игра между «Вольфсбургом» и «Баварией» состоится 1 августа на поле «волков».



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