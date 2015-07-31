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    Де Брюйне может не сыграть в матче с «Баварией»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг может лишиться полузащитника команды Кевина Де Брюйне в матче Суперкубка Германии с мюнхенской «Баварией».

    Бельгийский футболист не смог завершить последнюю тренировку своей команды и покинул поле до ее окончания, так как почувствовал боль в спине, которая мешала ему работать в полную силу. После этого игрок должен был пройти медицинское обследование.

    «Пока трудно сказать, выйдет ли он на поле в субботу», - приводит слова главного тренера команды источник.

    Игра между «Вольфсбургом» и «Баварией» состоится 1 августа на поле «волков».

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: Bild

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    31.07.2015 08:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 31 июля 2015, 14:51

      Не связано ли это с его возможным уходом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 13:44

      Не хочет играть за "волков"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Cskaz 31 июля 2015, 11:40

      Интересно останется он в клубе или нет?

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 31 июля 2015, 10:57

      Это уменьшает и без того не очень большие шансы Волков на победу, хотя очевидный плюс - игра на своем поле...

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 31 июля 2015, 10:22

      Я уж думал что ультиматум поставил чтобы отпустили в Ман Сити.

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