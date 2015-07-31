Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гросскройц: «Глубоко разочарован отношением «Боруссии» ко мне»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц признался, что разочарован отношением к нему руководства клуба и главного тренера команды Томаса Тухеля. Футболист отметил, что переговоров относительно его будущего с ним никто не ведет.

    «Я испытываю глубокое разочарование. Уже несколько недель, как никто из клуба со мной не беседовал», - приводит слова Гросскройца источник.

    Ранее игрок сообщал, что в течение нескольких недель станет ясно, будет ли он играть в «Боруссии» в нынешнем сезоне. Спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк в свою очередь отметил, что Гросскройца никто не выгонял.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.07.2015 08:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 13:22

      Лишь бы в депрессию не впал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      le1x 31 июля 2015, 13:09

      Сток сити им интересовался) так что может туда уйдет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Cskaz 31 июля 2015, 11:41

      Может просто цену себе через прессу набивает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 31 июля 2015, 09:05

      Думаю, он перейдет в Турцию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Кудайберген 31 июля 2015, 09:02

      Терпение, я думаю скоро контракт продлят.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11