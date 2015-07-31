Гросскройц: «Глубоко разочарован отношением «Боруссии» ко мне»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц признался, что разочарован отношением к нему руководства клуба и главного тренера команды Томаса Тухеля. Футболист отметил, что переговоров относительно его будущего с ним никто не ведет.



«Я испытываю глубокое разочарование. Уже несколько недель, как никто из клуба со мной не беседовал», - приводит слова Гросскройца источник.



Ранее игрок сообщал, что в течение нескольких недель станет ясно, будет ли он играть в «Боруссии» в нынешнем сезоне. Спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк в свою очередь отметил, что Гросскройца никто не выгонял.



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