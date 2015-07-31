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    «Рома» договорилась о трансфере Джеко

    "Рома" достигла договоренности с нападающим "Манчестер Сити" Эдином Джеко. Теперь "волки" должны придти к соглашению о сумме трансфера с английским клубом. Ранее появилась информация, что римляне предложили "горожанам" 25 миллионов евро за форварда.

    Было сообщено, что итальянцы больше не будут поднимать сумму и ждут окончательного ответа от англичан. Ожидается, что босниец в случае совершения сделки подпишет пятилетний контракт с "Ромой" и будет зарабатывать примерно 4,5 миллиона евро за сезон. В минувшем сезоне Джеко провел в составе "Манчестер Сити" 32 матча, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: Skysports

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    31.07.2015 08:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 13:24

      Его вроде "Арсенал" хотел?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 31 июля 2015, 11:53

      Это дело "Ромы", хотя Думбия в индивидуальном плане на голову выше Джеко... При этом оба не очень подходят под играющие схемы Руди Гарсии.

      -2
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok > cska-62 31 июля 2015, 13:33

      Думбія не рівня Джеко, це точно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Cskaz 31 июля 2015, 11:42

      Думбия нужно спочно возвращаться в ЦСКА!

      -1
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      Рейтинг: +10

      atacante 31 июля 2015, 10:46

      отличное усиление.. джеко красавец

      -1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 31 июля 2015, 10:27

      Хороший трансфер у них с центральным проблемы уже жавно.

      -1
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      Рейтинг: +111

      spartacus333 31 июля 2015, 09:23

      плохой трансфер. джеко средний игрок которых в ром полкоманды. им звезда нужен. и потом 6 голов в 32 матчах, ну что за нападающий такой? разве он стоит 5 миллионов.

      1
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      Рейтинг: +22

      armbarm > spartacus333 31 июля 2015, 13:49

      По-моему,Джеко лучше,чем Думбия.

      0
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 31 июля 2015, 08:57

      Хороший трансфер для Рима. Думаю Джеко органично влился бы в коллектив Гарсии

      -1
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      Рейтинг: +15

      ХАЙЗЕНБЕРГ46 31 июля 2015, 08:53

      Одно из самых техничных бревен. Игрок то хороший , но сгубил карьеру на банке в мешке

      -3
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