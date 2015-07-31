Газзаев: «В нынешней системе «осень-весна» вижу только плюсы»

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев выразил отношение к словам министра спорта РФ Виталия Мутко о том, что после ЧМ-2018 вновь начнётся обсуждение темы возвращения к системе «весна-осень». Экс-тренер сборной России уверен, что никаких причин для пересмотра календаря Премьер-Лиги нет:



«Для возвращения к прежнему календарю российского первенства необходимы веские обоснования и глубокий анализ. Лично я вижу в нынешней системе "осень-весна" только плюсы, а в системе "весна-осень" – только минусы.



Во-первых, при старой системе стартовые игры чемпионата проходили в марте, а решающие – в ноябре, на полях, находившихся не в лучшем состоянии. Летом матчи проходили в жару, а перенос решающих матчей осенью был невозможен: некуда, наступала зима. Во-вторых, каждые два года в календаре приходилось делать паузы на время проведения чемпионатов мира и Европы. В-третьих, при системе "весна-осень" в еврокубки вступали команды, которые завоевали это право восемь месяцев назад. За это время могло произойти что угодно: смена тренеров, игроков, финансовые катаклизмы. А в результате Россия была представлена в Европе не лучшими силами.



При системе "осень-весна" этих проблем нет. К тому же мы начинаем жить в едином европейском календаре, футболисты наших клубов участвуют в европейских и мировых молодёжных чемпионатах или, например, в Кубке Америки. В крайнем случае из-за непогоды осенние матчи можно перенести на весну. Решающие встречи в конце сезона проходят на отличных полях. А с тренерской точки зрения, летняя пауза крайне необходима для качественной подготовки команды», - приводит слова тренера «Спорт-экспресс».



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