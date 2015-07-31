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    Газзаев: «В нынешней системе «осень-весна» вижу только плюсы»

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев выразил отношение к словам министра спорта РФ Виталия Мутко о том, что после ЧМ-2018 вновь начнётся обсуждение темы возвращения к системе «весна-осень». Экс-тренер сборной России уверен, что никаких причин для пересмотра календаря Премьер-Лиги нет:

    «Для возвращения к прежнему календарю российского первенства необходимы веские обоснования и глубокий анализ. Лично я вижу в нынешней системе "осень-весна" только плюсы, а в системе "весна-осень" – только минусы.

    Во-первых, при старой системе стартовые игры чемпионата проходили в марте, а решающие – в ноябре, на полях, находившихся не в лучшем состоянии. Летом матчи проходили в жару, а перенос решающих матчей осенью был невозможен: некуда, наступала зима. Во-вторых, каждые два года в календаре приходилось делать паузы на время проведения чемпионатов мира и Европы. В-третьих, при системе "весна-осень" в еврокубки вступали команды, которые завоевали это право восемь месяцев назад. За это время могло произойти что угодно: смена тренеров, игроков, финансовые катаклизмы. А в результате Россия была представлена в Европе не лучшими силами.

    При системе "осень-весна" этих проблем нет. К тому же мы начинаем жить в едином европейском календаре, футболисты наших клубов участвуют в европейских и мировых молодёжных чемпионатах или, например, в Кубке Америки. В крайнем случае из-за непогоды осенние матчи можно перенести на весну. Решающие встречи в конце сезона проходят на отличных полях. А с тренерской точки зрения, летняя пауза крайне необходима для качественной подготовки команды», - приводит слова тренера «Спорт-экспресс».

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 08:21
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 31 июля 2015, 13:54

      Собака лает, караван идет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 31 июля 2015, 13:53

      Тот кто играл в футбик, скажет, что лучше играть на траве, чем промерзшей земле или в грязи... А погода второстепенна

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ufos73 31 июля 2015, 13:55

      Ответ САДЫЧОК... Как не удобно тут (((

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:37

      Надоели эти Газаевы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      New_Look 31 июля 2015, 13:00

      ну да, я вижу гору прогресса в игре клубов в еврокубках и сборной - так уж вообще!

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 31 июля 2015, 12:51

      я так и не понял, что поддерживает Валерий Георгиевич?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > cska plus 31 июля 2015, 13:47

      Бабки, тех кто больше дает

      0
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      Рейтинг: +10

      KAZANOID 31 июля 2015, 12:37

      Про УКРОП давай Газзай вспомни.Что-то совсем про него забыл,умный.А тут конечно лучше гонять мяч в декабре при минус 15,чем летом.Полтора летних месяца просто выкидываются.Ну и конечно раньше мы не участвовали в молодёжные чемпионатах.Вот только после перехода начали.А успехи в еврокубках просто зашкаливают.Это ведь после перехода начали в полуфинал ЛЧ постоянно выходить и ЛЕ выигравать каждый год.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 11:46

      ладно

      0
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      Рейтинг: +51

      Cskaz 31 июля 2015, 11:43

      Я с ним целиком и полностью согласен!!

      1
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      Рейтинг: +58

      o fortuna 31 июля 2015, 11:00

      полтора летних месяцев мы не играем, зато играем в декабре красным мячом

      -2
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      Рейтинг: +146

      cska1948 31 июля 2015, 10:58

      В советские времена играли "весна-осень", но не один раз в неделю, а два и команд было на две больше. Если бы сейчас вернулись к проведению двух матчей в неделю, то проблем бы не было, что "весной - осенью". что "осенью - весной". Но РФС тупо копирует Европу без учёта климатических особенностей России.

      -1
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