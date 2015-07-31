Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Силкин: «Кокорину мешает тяга к «сладкой жизни»? Бред чистой воды»

    Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал о том, что рад возвращению в тренерский штаб Андрея Кобелева, а также поразмышлял о причинах застоя нападающего Александра Кокорина.

    "Скорее всего, Кокорин не относится к категории звездных форвардов, к которой принадлежали Блохин или Шевченко. Вот они давали результат из сезона в сезон. Есть вероятность, что Кокорин оказался несколько переоценен. Я с ним давно не общался, хотя во все времена относился к нему очень хорошо. Кобелев был первым, кто в него поверил. Он и у меня потом играл. И хотя минувший сезон у Саши не получился, я по-прежнему считаю его самым талантливым российским нападающим.

    Кто-то считает, что ему мешает тяга к "сладкой жизни"? Это бред чистой воды. Уверен, что Александр делает все, чтобы переломить ситуацию. И в подобной ситуации для форварда очень важен контакт с партнерами, без должной поддержки гола не сотворить".

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.07.2015 07:35
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 31 июля 2015, 12:34

      смешно читать, когда донного игрока пытаются как то восхвалить. игрок, по-моему, даже уровень такого слабого клуба как динамо не тянет. аморфный какой то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 11:28

      не играет и на половину своих денег, вот что прискорбно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 10:07

      топ...взялся за сердце

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 июля 2015, 09:56

      слишком много внимания среднему игроку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 09:47

      Бред нечистой силы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 31 июля 2015, 09:03

      Проблема в том, что сейчас "авансом" не только начинают хвалить подающих надежды, но и финансово, предлагая "царские" контракты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      spartacus333 31 июля 2015, 08:51

      игрок среднего уровня, которого по непонятным причинам переоценил керимов в анжи. оттуда все пошло и сумасшедший пиар тоже. во времена ссср он ни в одной нашей топ команде не появился бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 31 июля 2015, 08:31

      Слово переоценён очень вовремя сказано!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11