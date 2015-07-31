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    Перес: «Если «Реал» выставит Рамоса на трансфер, то следующим клуб покину я»

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес во время недавней беседы с защитником команды Серхио Рамосом заверил игрока, что клуб не выставит его на трансфер. У футболиста сборной Испании были разногласия с Пересом относительно условий продления контракта, и не исключалось, что он покинет мадридский клуб.

    «Мы не выставляем тебя на трансфер, поскольку если мы сделаем это, то следующим клуб покину я», - приводит слова президента источник.

    Ранее сообщалось, что Рамос и Перес все-таки пришли к компромиссу. Игрок изначально требовал зарплату в размере 10 миллионов евро в год, что не входило в планы клуба. По ходу переговоров Рамос согласился на зарплату, составляющую немногим менее 9 миллионов, продлив свое соглашение до 2020 года. В то же время «Манчестер Юнайтед» предлагал игроку зарплату в 12 миллионов евро в год.

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    31.07.2015 07:28
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +11

      C.Ronaldu 3 августа 2015, 09:44

      подлизывается!

      0
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      Рейтинг: +10

      s_u_a_r_e_z__(9) 2 августа 2015, 17:01

      Перес всё что он делает на блага Клуба делает

      0
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      Рейтинг: +92

      Morata29 31 июля 2015, 19:44

      Да уж.. что-то поздновато включать режим "Мадридист" Пересу.. Каса то выпроводили.
      Ему нужен был достойный уход.. так же как и Джерарду в Ливерпуле..

      -1
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 31 июля 2015, 19:02

      Пересович когда ты уже уломаешь эту телку --- для рииала будет крахом потеря серхии

      -1
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 31 июля 2015, 19:00

      прав Перем, если бы он продал Рамоса, следующим был бы он сам

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      Рейтинг: +243

      No problem > Ruslan3132 31 июля 2015, 19:09

      Как ты Рус ...друг мой ) ) )

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > No problem 31 июля 2015, 23:11

      все ровно )) сам как? че нового? Как тебе игры Реала с Беней? )

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      Рейтинг: +243

      No problem > Ruslan3132 1 августа 2015, 09:42

      Вообще не смотрел)
      Так нарезки.

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      Рейтинг: +10

      real Madrid vs iker kassi 31 июля 2015, 17:32

      Жаль что ты не покинул реал. Перес чем икер касилльяс

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 31 июля 2015, 15:07

      Жаль, что Перес не покинул клуб, когда ему в голову пришла мысль продать Озила!

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 31 июля 2015, 15:04

      Удачи ему, и Реалу в целом!

      0
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      Рейтинг: +12

      VivaMadrid 31 июля 2015, 13:52

      Мы готовы расстаться с лучшим ЦЗ в мире и с символом Реала только ради того, чтобы ты свалил из клуба! Бизнесмен недоделанный!

      2
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 31 июля 2015, 12:45

      Ну ну

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