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    «Ливерпуль» не нуждается в Балотелли

    Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс дал понять форварду Марио Балотелли, что клуб в нем больше не нуждается, сообщает источник. Итальянец не поехал вместе с основной командой в турне по Азии и Австралии, а также не попал в заявку на товарищеские матчи с «Хельсинки» и «Суиндон Таун».

    24-летний игрок тренируется отдельно от основного состава, вместе с Фабио Борини и Хосе Энрике, которых клуб также надеется продать летом.

    Англичане хотят получить 10 миллионов фунтов за трансфер игрока, который год назад обошелся им в 16 миллионов. Высокая цена отпугнула «Болонью», которая интересовалась футболистом. Поиском нового клуба для Марио занимается его агент Мино Райола.

    Ранее стало известно, что от идеи покупки Балотелли отказалась "Сампдория".

    «О Балотелли можно забыть, поскольку его трансферная стоимость составляет 10 миллионов. Еще 10 миллионов - это его зарплата. На эти деньги я лучше возьму восемь таких игроков, как Балотелли. Кассано? Посмотрим», - сказал президент клуба Массимо Ферреро, которого цитирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: Independent.co.uk

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    31.07.2015 07:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 4 августа 2015, 18:02

      Да х.ли вые.ываться. Иди в Спартак не пожалеешь. Там ты будешь полубогом, даже забивать не придется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      firewing 31 июля 2015, 13:48

      Скатываться легко, подниматься сложно. А ещё и репутация, которую уже не исправить...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:40

      Да он мешок с ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Nilmar-Spartak 31 июля 2015, 13:33

      Бало сам себя загубил, будет чудо, если его агент подберет ему местечко в топ-команде.

      0
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 31 июля 2015, 12:17

      Если сделать пересадку кожи,то зенит его ждет.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 31 июля 2015, 11:58

      А всё же жалко парня... Талантище!!! Но с головой не всё в порядке... Может всё-таки найдётся тренер, способный Марио реанимировать?! Где крики: "Валера, верим!" ??? :-)))))

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 11:24

      никто не нуждается

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 11:13

      и никто в нём не нуждается

      0
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      Рейтинг: +17

      AR777 31 июля 2015, 11:13

      Еще один загубленный талант,впрочем сам виноват

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 10:10

      в спартак там таких 11

      1
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    11