«Ливерпуль» не нуждается в Балотелли

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс дал понять форварду Марио Балотелли, что клуб в нем больше не нуждается, сообщает источник. Итальянец не поехал вместе с основной командой в турне по Азии и Австралии, а также не попал в заявку на товарищеские матчи с «Хельсинки» и «Суиндон Таун».



24-летний игрок тренируется отдельно от основного состава, вместе с Фабио Борини и Хосе Энрике, которых клуб также надеется продать летом.



Англичане хотят получить 10 миллионов фунтов за трансфер игрока, который год назад обошелся им в 16 миллионов. Высокая цена отпугнула «Болонью», которая интересовалась футболистом. Поиском нового клуба для Марио занимается его агент Мино Райола.



Ранее стало известно, что от идеи покупки Балотелли отказалась "Сампдория".



«О Балотелли можно забыть, поскольку его трансферная стоимость составляет 10 миллионов. Еще 10 миллионов - это его зарплата. На эти деньги я лучше возьму восемь таких игроков, как Балотелли. Кассано? Посмотрим», - сказал президент клуба Массимо Ферреро, которого цитирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



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