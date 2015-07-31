Фода: «Штурм» сделает все, чтобы пройти «Рубин»

Главный тренер "Штурма" Франко Фода подчеркнул после поражения в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с "Рубином" (2:3), что команда не теряет надежды пройти российского соперника по итогам двух встреч. Ответный поединок пройдет 6 августа.



"Да, мы ухудшили свое положение, – приводит источник слова Фоды. – Но в футболе бывает всякое. "Штурм" сделает все, чтобы добиться нужного результата в ответной встрече. Но надо понимать, что "Рубин" сейчас фаворит. Мы не должны были допускать столько ошибок в обороне".



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