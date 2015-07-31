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    Фода: «Штурм» сделает все, чтобы пройти «Рубин»

    Главный тренер "Штурма" Франко Фода подчеркнул после поражения в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с "Рубином" (2:3), что команда не теряет надежды пройти российского соперника по итогам двух встреч. Ответный поединок пройдет 6 августа.

    "Да, мы ухудшили свое положение, – приводит источник слова Фоды. – Но в футболе бывает всякое. "Штурм" сделает все, чтобы добиться нужного результата в ответной встрече. Но надо понимать, что "Рубин" сейчас фаворит. Мы не должны были допускать столько ошибок в обороне".

    "Бомбардир" дарит подарки.


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 07:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      Max 16_ 31 июля 2015, 11:43

      вчера первый кирпичик Штурм возложил )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 11:11

      Рубин- явный фаворит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 10:12

      Не получится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 10:05

      ахах чуть тяжелее будет чем словану

      0
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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 31 июля 2015, 09:04

      Слишком самоуверенное заявление.

      0
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      Рейтинг: +21

      Нальмас 31 июля 2015, 08:29

      Балабол.

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