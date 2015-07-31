«Вест Хэм» сыграл вничью с «Астрой», «Атлетик» одолел «Интер» (Баку), «Сент-Этьен» разгромил «Тыргу-Муреш»

"Вест Хэм" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы сыграл вничью с "Астрой" – 2:2. Оба мяча в ворота лондонцев были забиты уже после того, как подопечные Славена Билича остались в меньшинстве.



В другом поединке "Атлетик" дома обыграл бакинский "Интер" – 2:0.



Французский «Сент-Этьен» со счетом 3:0 разгромил румынский клуб «Тыргу-Муреш», бывшим наставником которого являлся Дан Петреску.



Турецкий «Трабзонспор» с минимальным счетом проиграл в Скопье местной команде «Работнички» - 1:0.



Датский «Брондбю» и кипрская «Омония» сыграли в нулевую ничью, а норвежский «Русенборг» в гостях победил венгерский «Дебрецен» со счетом 3:2.



"Вест Хэм Юнайтед" (Англия) – "Астра" (Румыния) – 2:2



Голы: 1:0 - Валенсия, 23; 2:0 - Сарате, 51; 2:1 - Болдрин, 71; 2:2 - Огбонна, 82 – в свои ворота.



"Атлетик" (Испания) – "Интер" (Азербайджан) – 2:0



Голы: 1:0 - Эрасо, 12;. 2:0 - Эрасо, 49.



"Тыргу-Муреш" (Тыргу-Муреш, Румыния) – "Сент-Этьен" (Сент-Этьен, Франция) – 0:3



Голы: 0:1 - Диоманде, 24; 0:2 - Амума, 75; 0:3 - Амума, 83.



"Работнички" (Скопье, Македония) – "Трабзонспор" (Трабзон, Турция) – 1:0



Голы: 1:0 - Илийоски, 23.



"Брондбю" (Брондбю, Дания) – "Омония" (Никосия, Кипр) – 0:0



Дебрецен (Дебрецен, Венгрия) – Русенборг (Тронхейм, Норвегия) – 2:3



Голы: 1:0 - Балог, 33; 1:1 - Миккельсен, 52; 1:2 - Хелланн, 58; 1:3 - Миккельсен, 87; 2:3 - Боди, 90.



"Бомбардир" дарит подарки.



