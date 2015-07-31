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    «Вест Хэм» сыграл вничью с «Астрой», «Атлетик» одолел «Интер» (Баку), «Сент-Этьен» разгромил «Тыргу-Муреш»

    "Вест Хэм" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы сыграл вничью с "Астрой" – 2:2. Оба мяча в ворота лондонцев были забиты уже после того, как подопечные Славена Билича остались в меньшинстве.

    В другом поединке "Атлетик" дома обыграл бакинский "Интер" – 2:0.

    Французский «Сент-Этьен» со счетом 3:0 разгромил румынский клуб «Тыргу-Муреш», бывшим наставником которого являлся Дан Петреску.

    Турецкий «Трабзонспор» с минимальным счетом проиграл в Скопье местной команде «Работнички» - 1:0.

    Датский «Брондбю» и кипрская «Омония» сыграли в нулевую ничью, а норвежский «Русенборг» в гостях победил венгерский «Дебрецен» со счетом 3:2.

    "Вест Хэм Юнайтед" (Англия) – "Астра" (Румыния) – 2:2

    Голы: 1:0 - Валенсия, 23; 2:0 - Сарате, 51; 2:1 - Болдрин, 71; 2:2 - Огбонна, 82 – в свои ворота.

    "Атлетик" (Испания) – "Интер" (Азербайджан) – 2:0

    Голы: 1:0 - Эрасо, 12;. 2:0 - Эрасо, 49.

    "Тыргу-Муреш" (Тыргу-Муреш, Румыния) – "Сент-Этьен" (Сент-Этьен, Франция) – 0:3

    Голы: 0:1 - Диоманде, 24; 0:2 - Амума, 75; 0:3 - Амума, 83.

    "Работнички" (Скопье, Македония) – "Трабзонспор" (Трабзон, Турция) – 1:0

    Голы: 1:0 - Илийоски, 23.

    "Брондбю" (Брондбю, Дания) – "Омония" (Никосия, Кипр) – 0:0

    Дебрецен (Дебрецен, Венгрия) – Русенборг (Тронхейм, Норвегия) – 2:3

    Голы: 1:0 - Балог, 33; 1:1 - Миккельсен, 52; 1:2 - Хелланн, 58; 1:3 - Миккельсен, 87; 2:3 - Боди, 90.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 00:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13

      mahir766 31 июля 2015, 20:47

      интеру было трудно.

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 31 июля 2015, 13:13

      Вест Хэм Играет в ничью 2-2 это еще не результат Но в ответной игре надо постараться, а Соттон 3-0 выиграл у Витесса, а Сампдорию просто унизили 0-Войводина. Атлетик и Сэнт Этьен без сюрпризов выиграли. Боруссия Д минимально побеждает 1-0 на выезде и тд.....

      0
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      Рейтинг: +12

      Барин93 31 июля 2015, 08:47

      Работнички))) туда бы Дзюбе перейти))

      2
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 31 июля 2015, 02:11

      что то Билич не очень тянет в Англии. Бирбиркара едва не прошла Вест Хэм, а тут 2-2 дома с Астрой. Соперники, мягко говоря, ни о чем, а выиграть никак нормально не могут. Ну и сербы красавцы, разбили Сампу)

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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 31 июля 2015, 00:13

      Жесть, сампа войводине 0:4 влетела. В 'дженоа', наверное, праздник ведь сампдория их место в ЛЕ заняла)

      2
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      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 00:06

      вест хэм не отскочит в этот раз думаю, и так с бирбикарой еле отскочил по пенке

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