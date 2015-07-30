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    Сигурдссон: «Не знаю, кто такой Виттек и где он играл»

    Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон прокомментировал победу со счетом 2:0 над словацким «Слованом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Сегодня победу краснодарцам принесли голы Андреаса Гранквиста и Павла Мамаева, реализовавшего пенальти.

    «Конечно, было бы лучше, если бы победили с более крупным счетом – мы создали много невероятных шансов. Но счет 2:0 тоже является неплохим результатом. Однако считаю, что мы могли добиться и большего в этом матче», - приводит слова исландского защитника "Спорт-Экспресс".

    «В чем прибавила команда по сравнению с игрой против "Спартака"? Я не смотрел бы на это так. Мы все ещё та же самая команда. Просто провели плохую игру против "Спартака", но хорошо сыграли сегодня. Но надо понимать, что "Слован" и "Спартак" – разные по уровню команды. Отсюда и такой результат», - отметил футболист.

    Защитника спросили, оказался ли нападающий «Слована» Роберт Виттек, поигравший в Европе, более легким противником, чем форвард «Спартака» Зе Луиш.

    «Не хочу показаться невежливым, но не знаю, кто такой Виттек и где он играл», - признался Сигурдссон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2015 23:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:44

      Узнаешь скоро

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 31 июля 2015, 13:34

      Виттек наверняка не знает, кто такой Сигурдссон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Sutura 31 июля 2015, 11:57

      зато мы его хорошо помним)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Robbaggio 31 июля 2015, 11:01

      А при чем тут вежливость? Невеждой он себя показал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 09:59

      за всеми не уследишь

      0
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      Рейтинг: +274

      смещной 31 июля 2015, 08:28

      А кстати годный форвард был

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Грозный598 31 июля 2015, 06:05

      С победой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Arhive 31 июля 2015, 05:26

      Рагнар Лодброк)

      0
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 31 июля 2015, 02:14

      Да это ж Витёк Кучерявый,вместе на стадионе играем на выходных))

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 31 июля 2015, 00:05

      ахаха ответка за кубика

      0
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