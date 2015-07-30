Сигурдссон: «Не знаю, кто такой Виттек и где он играл»

Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон прокомментировал победу со счетом 2:0 над словацким «Слованом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Сегодня победу краснодарцам принесли голы Андреаса Гранквиста и Павла Мамаева, реализовавшего пенальти.



«Конечно, было бы лучше, если бы победили с более крупным счетом – мы создали много невероятных шансов. Но счет 2:0 тоже является неплохим результатом. Однако считаю, что мы могли добиться и большего в этом матче», - приводит слова исландского защитника "Спорт-Экспресс".



«В чем прибавила команда по сравнению с игрой против "Спартака"? Я не смотрел бы на это так. Мы все ещё та же самая команда. Просто провели плохую игру против "Спартака", но хорошо сыграли сегодня. Но надо понимать, что "Слован" и "Спартак" – разные по уровню команды. Отсюда и такой результат», - отметил футболист.



Защитника спросили, оказался ли нападающий «Слована» Роберт Виттек, поигравший в Европе, более легким противником, чем форвард «Спартака» Зе Луиш.



«Не хочу показаться невежливым, но не знаю, кто такой Виттек и где он играл», - признался Сигурдссон.

