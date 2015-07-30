Матч «Кукеси» с «Легией» в ЛЕ был остановлен из-за камня, брошенного в игрока

Матч третьего отборочного раунда между польской "Легией" и албанским клубом "Кукеси" не будет доигран из-за попадания камня в футболиста "Легии", сообщается на странице польской команды в Twitter.



Игра проходила на стадионе "Кукеси" в Тиране. На 51-й минуте камень, брошенный с одной из трибун фанатами албанской команды, попал в голову футболисту "Легии" Ондрею Дуде, который покинул пределы поля на носилках.



На момент остановки счет в матче был 2:1 в пользу "Легии".



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