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    Матч «Кукеси» с «Легией» в ЛЕ был остановлен из-за камня, брошенного в игрока

    Матч третьего отборочного раунда между польской "Легией" и албанским клубом "Кукеси" не будет доигран из-за попадания камня в футболиста "Легии", сообщается на странице польской команды в Twitter.

    Игра проходила на стадионе "Кукеси" в Тиране. На 51-й минуте камень, брошенный с одной из трибун фанатами албанской команды, попал в голову футболисту "Легии" Ондрею Дуде, который покинул пределы поля на носилках.

    На момент остановки счет в матче был 2:1 в пользу "Легии".

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: Р-Спорт

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    30.07.2015 23:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 31 июля 2015, 08:21

      ну зверье албаны
      они наверное и по жизни до лбо ёбы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +41

      skiros > RUSTY8 31 июля 2015, 16:27

      У нас умнее? Не думаю.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Ашурлав 31 июля 2015, 06:16

      Вас надо колючей проволкой оградить

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +8

      indeecsokur 30 июля 2015, 23:43

      Исключать на хер все Балкансикие команды из Еврокубков и из Квалификации к Евро лет на пять! Может тогда их болельщики и службы безопасности поймут, как надо себя вести!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      eddy007 30 июля 2015, 23:42

      Вот удоты! То в Сербии шакалят, то теперь у себя! Оградить всю страну колючей проволокой!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis > eddy007 31 июля 2015, 00:50

      В Сербии все норм, не неси чушь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 > Valar Morghulis 31 июля 2015, 01:39

      Албанцы с сербами когда играли-тоже из-за беспорядков матч был прерван

      0
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      Рейтинг: +17

      Thenit > Valar Morghulis 31 июля 2015, 03:22

      Это он про албанцев и беспилотник с флагом

      0
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