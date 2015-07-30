Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов: «Главное, что не пропустили от «Слована», но это еще не успех»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов после победы в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы над "Слованом" (2:0) заявил, что доволен игрой своей команды. Также он отметил полезные действия нападающего Ари, передает "Спорт-Экспресс".

    "Забили 2 гола, могли больше, – отметил Кононов. – Но было несколько хороших атак у соперника, где счет мог быть другим. Конечно, не хотелось пропускать при таком преимуществе. Хорошо, что не пропустили, хотя создали больше моментов, чтобы забить голы. Но все впереди, и у нас будет серьезное противостояние в Братиславе.

    После того, как мы забили два гола, я посчитал нужным Смолова и Мамаева заменить, потому что у нас будет очень важная игра с "Ростовом" через два дня. Также потом и Газинского заменил.

    Сегодня мне понравилось, как мы взаимодействовали в атаке, создали много моментов. Хотелось только улучшить реализацию. Мы не пропустили, это главное. Конечно, мы не будем расслабляться, когда будет ответный матч. 2:0 – это еще не успех, нужно серьезно отыграть следующий матч".

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      Cskaz 31 июля 2015, 11:44

      Лукавит он))я думаю что все понимают,что дело сделано)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 10:51

      верим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      3eмлянин 31 июля 2015, 00:18

      успехов в лиге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 30 июля 2015, 23:40

      с ука кононов вечно гот е баный нагнетает

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 23:30

      Правильно, нельзя расслабляться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > aseke25 30 июля 2015, 23:40

      барса не расслабится

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      indeecsokur 30 июля 2015, 23:29

      Главное, что выиграли! Надо Францию в таблице коэффициентов УЕФА обгонять! Красава русские команды! Обе выиграли сегодня!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11