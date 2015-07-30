Минское «Динамо» выиграло у «Цюриха», «Ворксла» уступила «Жилине», «Тун» и «Вадуц» не забили голов

Футболисты минского «Динамо» нанесли поражение швейцарскому «Цюриху» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Белорусский клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу Фатоша Бечирая с пенальти.



Полтавская «Ворскла» с результатом 0:2 на выезде проиграла словацкой «Жилине». На 63-й минуте нападающий украинцев Александр Ковпак не реализовал пенальти, а на 90-й был удален вратарь гостей Станислав Богуш.



Голландский «АЗ Алкмар» на своем поле обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:0. На 14-й минуте красную карточку получил вратарь турецкого клуба Волкан Бабаджан.



Швейцарский «Тун» и лихтенштейнский «Вадуц» сыграли вничью, не забив ни одного гола - 0:0.



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