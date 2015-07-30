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    Минское «Динамо» выиграло у «Цюриха», «Ворксла» уступила «Жилине», «Тун» и «Вадуц» не забили голов

    Футболисты минского «Динамо» нанесли поражение швейцарскому «Цюриху» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Белорусский клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу Фатоша Бечирая с пенальти.

    Полтавская «Ворскла» с результатом 0:2 на выезде проиграла словацкой «Жилине». На 63-й минуте нападающий украинцев Александр Ковпак не реализовал пенальти, а на 90-й был удален вратарь гостей Станислав Богуш.

    Голландский «АЗ Алкмар» на своем поле обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:0. На 14-й минуте красную карточку получил вратарь турецкого клуба Волкан Бабаджан.

    Швейцарский «Тун» и лихтенштейнский «Вадуц» сыграли вничью, не забив ни одного гола - 0:0.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 22:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 31 июля 2015, 01:02

      Ворскла, увы, как всегда (

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 31 июля 2015, 00:19

      Минчане здорово сыграли.От обороны на контратаках.Отличный результат.Осталось также сыграть дома.Удачи Динамо!!!

      1
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 31 июля 2015, 00:15

      Ну ворскла, наверное, самый слабый представитель упл в этом розыгрыше еврокубков. Хотя небольшой шанс ещё есть. Другое дело Заря: надеюсь в этот раз они пройдут в групповой этап

      1
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      Рейтинг: +882

      spartach091 30 июля 2015, 23:58

      а где результаты остальных матчей??

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 23:33

      Кайрат 2 -1 Абердин

      0
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      Рейтинг: +8

      indeecsokur 30 июля 2015, 23:31

      Для Минска это праздник! если пройдут дальше, то вообще Супер! Поддерживаю братьев славян!

      -2
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