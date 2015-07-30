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    Гранквист: «Краснодар» сделал хорошую заявку на выход в следующий этап ЛЕ»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал домашнюю победу со счетом 2:0 над словацким «Слованом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

    «Это была хорошая игра. Мы сыграли как команда: оборонялись и атаковали вместе. Создали много моментов, но, к сожалению, не все реализовали. Считаю, надо было заканчивать игру с более крупным счётом. Тем не менее мы сделали хорошую заявку на выход в следующий этап Лиги Европы. Очень доволен этой победой.

    Мы знали, что они приедут играть от обороны и попытаются сыграть с таким счетом, чтобы играть комфортно дома. Мы отправимся в Братиславу, чтобы выиграть второй матч и пройти дальше», - заявил шведский футболист, ставший автором первого гола.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 22:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 10:41

      одобряем

      0
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      Рейтинг: +12

      колобок82 31 июля 2015, 07:06

      На счет реализации моментов, так это у Краснодара уже привычное дело. Но молодцы все равно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 23:34

      Вне всяких сомнений

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 23:34

      рано еще бухать

      -1
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 30 июля 2015, 22:45

      с победой, Краснодар

      0
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    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 30 июля 2015, 22:44

      ааа, да-да-даа

      0
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