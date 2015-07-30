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    Лига Европы. «Краснодар» выиграл у «Слована»

    Абсолютно серый первый тайм выдали «Краснодар» и «Слован». Хозяева выглядели немножечко опаснее, но единственный выпад Ари нейтрализовал голкипер Муха. Когда же встреча медленно катилась к перерыву, течение игры взорвал Гранквист. На 45-й минуте защитник «Краснодара» выше всех выпрыгнул в чужой штрафной и послал мяч в дальний угол ворот «Слована». А уже в начале второй половины словаки едва не отыгрались. Месарош замыкал передачу Зрелака, однако послал мяч выше перекладины. «Краснодар» быстро отреагировал на тревожный звоночек. Ари вышел один на один с Мухой, заставив словацкого голкипера нарушить правила в собственной штрафной. К точке подошел Павел Мамаев и уверенно развел вратаря и мяч по разным углам. После этого «Краснодар» имел еще несколько хороших моментов у чужих ворот. Особенно усердствовал бразилец Ари, но его усилий для еще одного забитого мяча оказалось недостаточно. «Краснодар» победил и обеспечил себе комфортный задел перед поездкой в Словакию.

    30 июля. Краснодар. Стадион "Кубань"

    «Краснодар» (Краснодар) - «Слован» (Братислава) - 2:0     Текстовый онлайн

    Голы: 1:0 - Гранквист, 45+1; 2:0 - Мамаев, 59 (пен).

    Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Сигурдссон, Мамаев (Ахмедов, 67), Газинский (страндберг, 85), Перейра, Ари, Вандерсон, Смолов (Лаборде, 62).

    Слован: Муха, Секулич, Гудак, Котула, Салата, Поданы, Милинкович, Месарош (Оршула, 60), Гонсалес (Штефаник, 79), Зреляк (Кубик, 71), Виттек.

    Предупреждения: Мамаев, 56.

    Судья: Халис Озкахья (Турция).

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    30.07.2015 22:00
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    Комментарии72
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      Рейтинг: +8

      atlonDM 1 августа 2015, 08:00

      Rf,splj[

      0
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 31 июля 2015, 13:28

      так держать

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 31 июля 2015, 12:17

      Заканчивали игру 9 легионеров и 2 русских ( Дикань и Калешин). А где же хваленая школа Галицкого? Или он будет строить команду вопреки лимиту?

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 31 июля 2015, 11:49

      Счёт вполне приемлемый)

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 31 июля 2015, 10:50

      Честно говоря, не разделяю оптимизма по поводу победы "быков", хотя , как русский, рад победе!
      С ПОБЕДОЙ КРАСНОДАРЦЕВ!
      Объясню.
      Кто должен забивать голы???
      Нападающие, причем , если команда претендует на трофеи, а "быки" претендуют, с этим могут поспорить только больные или глоры-неадекваты(что в принципе одно и то же!:-)), то ОБЯЗАТЕЛЬНО С ИГРЫ!!!
      Ведь пенальти могут поставить, а могут и не поставить, а то, что забил защитник - это, конечно, хорошо для результата, но почему с игры не забивали напы?
      Соперник дома - это уже другой соперник, поэтому краснодарцам надо поработать над атакой

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      Рейтинг: +57

      abrek123 31 июля 2015, 10:48

      Молодцы очень серьезную команду обыграли так держать и дальше..

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      Рейтинг: +392

      juventus186 31 июля 2015, 10:37

      Чо за ерунда?Где коммент?

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      Рейтинг: +392

      juventus186 31 июля 2015, 10:36

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      Рейтинг: +16

      Ни туп 31 июля 2015, 10:31

      вот бы Спартак так.

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      Рейтинг: +28

      boi1231 31 июля 2015, 10:16

      С ПОБЕДОЙ!!!И ТАК ДО ФИНАЛА !

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