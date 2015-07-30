Лига Европы. «Краснодар» выиграл у «Слована»

Абсолютно серый первый тайм выдали «Краснодар» и «Слован». Хозяева выглядели немножечко опаснее, но единственный выпад Ари нейтрализовал голкипер Муха. Когда же встреча медленно катилась к перерыву, течение игры взорвал Гранквист. На 45-й минуте защитник «Краснодара» выше всех выпрыгнул в чужой штрафной и послал мяч в дальний угол ворот «Слована». А уже в начале второй половины словаки едва не отыгрались. Месарош замыкал передачу Зрелака, однако послал мяч выше перекладины. «Краснодар» быстро отреагировал на тревожный звоночек. Ари вышел один на один с Мухой, заставив словацкого голкипера нарушить правила в собственной штрафной. К точке подошел Павел Мамаев и уверенно развел вратаря и мяч по разным углам. После этого «Краснодар» имел еще несколько хороших моментов у чужих ворот. Особенно усердствовал бразилец Ари, но его усилий для еще одного забитого мяча оказалось недостаточно. «Краснодар» победил и обеспечил себе комфортный задел перед поездкой в Словакию.



30 июля. Краснодар. Стадион "Кубань"



«Краснодар» (Краснодар) - «Слован» (Братислава) - 2:0 Текстовый онлайн



Голы: 1:0 - Гранквист, 45+1; 2:0 - Мамаев, 59 (пен).



Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Сигурдссон, Мамаев (Ахмедов, 67), Газинский (страндберг, 85), Перейра, Ари, Вандерсон, Смолов (Лаборде, 62).



Слован: Муха, Секулич, Гудак, Котула, Салата, Поданы, Милинкович, Месарош (Оршула, 60), Гонсалес (Штефаник, 79), Зреляк (Кубик, 71), Виттек.



Предупреждения: Мамаев, 56.



Судья: Халис Озкахья (Турция).

