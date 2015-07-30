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    Лига Европы. «Рубин» одолел «Штурм»

    «Рубин» выдал лучший первый тайм в нынешнем сезоне. Открыли счет казанцы уже на 14-й минуте. Это Максим Канунников легко оторвался от защитника и послал мяч в дальний угол ворот Эссера. Однако радовались футболисты «Рубина» недолго. Авдияй дальним ударом напомнил казанской команде о том, что в ее стане еще далеко не все в порядке. Но «Рубин» этот пропущенный мяч только раззадорил. Гости пошли вперед и заработали пенальти, который на 25-й минуте реализовал Карадениз. На перерыв «Рубин» ушел с комфортным для себя счетом. Вот только собственные болельщики продолжали гнать «Штурм» вперед. На 56-й минуте триумфальным для хозяев вышел угловой удар, когда никем не опекаемый Симон Пизингер расстрелял Рыжикова. К несчастью для «Штурма», уже через пять минут Игорь Портнягин снова вывел «Рубин» вперед! Ко всем проблемам австрийской команды вскоре добавилась еще и красная карточка героя первого тайма – удалился Авдияй. «Рубин» добивается важнейшей победы и теперь имеет приличный запас перед ответной встречей.

    30 июля. Грац. Стадион "ЮПиСи Арена".

    «Штурм» (Грац) - «Рубин» (Казань) - 2:3 Текстовый онлайн

    Голы: 0:1 - Канунников, 13; 1:1 - Клем, 21; 1:2 - Карадениз, 25 (пен); 2:2 - Пизингер, 56; 2:3 - Портнягин, 61.

    Штурм: Эссер, Мадль,Эренрайх, Клем, Камавуака, Хаджич (Хорват, 75), Пизингер, Добрас, Шик (Грубер, 67), Тадич (Кинаст, 63), Авдияй.

    Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кузьмин, Камболов (Георгиев, 46), Кверквелия, Эдуардо, Билялетдинов (Кисляк, 65), Набиуллин, Карадениз, Оздоев, Канунников (Портнягин, 46).

    Предупреждения: Эренрайх, 24; Авдияй, 39; Камболов, 23; Канунников, 41; Благо, 85.

    Удаления: Авдияй, 69.

    Судья: Даниэль Стефански (Польша).

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    30.07.2015 21:54
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +152

      ren888888 1 августа 2015, 11:49

      кРАСНОДАР и Рубин молодцы,а моускоуский сиэска и пидерский 63денит почемуто гоффно((

      0
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 31 июля 2015, 13:29

      веселая игра

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      rash12 31 июля 2015, 12:35

      Поздравляю болельщиков Рубина от болельщиков Мордовии!

      1
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      Рейтинг: +80

      Hexenwind 31 июля 2015, 11:07

      все наши клубы молодцы! Только кони опять позорятся. Потому что тянут за уши в Пл и за другое, а как международный уровень так усё!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      abrek123 31 июля 2015, 10:50

      Красавцы слов нет... в ответке еще сыграйте отлично ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      boi1231 31 июля 2015, 10:21

      БРАВО РУБИН !ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ НАШИХ КОМАНД С ПОБЕДОЙ В ЛЕ !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11

      nikita_z_ch 31 июля 2015, 10:09

      Удачи Рубину!

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 31 июля 2015, 10:02

      Вот бы так сборная наша лучше б играла против австрийцев. Молодец Казань.

      1
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      Рейтинг: +91

      mihon_87 31 июля 2015, 09:57

      норм

      0
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      Рейтинг: +43

      bertoshas 31 июля 2015, 09:56

      Три гола в гостях!!!!

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