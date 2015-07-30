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    В парке «Донбасс Арены» появится скульптура главного тренера «Шахтера»

    В парке «Донбасс Арены» появится скульптура главного тренера «Шахтера» Мирчи Луческу. Решение об установке композиции было принято 29 июля и приурочено к юбилею специалиста, которому исполнилось 70 лет. В день рождения Луческу была презентована миниатюра будущей скульптуры. Полномасштабная версия появится в парке «Донбасс Арены» после возвращения клуба в Донецк.

    «Скульптурная композиция, которая будет выполнена в бронзе, наполнит неповторимую атмосферу парка «Арены» особой энергетикой и духом побед, станет ярким украшением ландшафта и одним из любимых мест болельщиков «Шахтера», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    Автором работы выступил украинский скульптор, член союза художников Украины Игорь Глухенький, известный рядом проектов, реализованных на Украине, в Америке, Японии, Италии и Турции.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    30.07.2015 21:32
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +10

      melanka 31 июля 2015, 20:40

      Уверен, отличная будет скульптура!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 31 июля 2015, 12:46

      Погорячился с руинами, согласен. Но взрыв был и не один! "– В результате мощнейшего взрыва ударная волна нанесла значительный ущерб западной и восточной частям арены, – прокомментировал и. о. генерального директора «Донбасс Арены» Вадим Гунько. – Часть стеклянного фасада обрушилась, значительная его площадь получила критические повреждения. Также пострадали внутренние помещения сооружения. Сейчас ведется работа по фиксации повреждений, блокируются опасные зоны. У нас просьба ко всем дончанам: ни при каких обстоятельствах не подходить к северной, западной и восточной частям стадиона, это небезопасно"

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 31 июля 2015, 09:43

      К тому времени Шахтер уже в РФПЛ играть будет.

      0
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу > richi 31 июля 2015, 11:21

      Ага. А доллар рухнет

      0
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 31 июля 2015, 09:40

      ставьте, уропам будет по нему легче цель наводить на стадион

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      Рейтинг: +8

      Jobana 31 июля 2015, 09:15

      Как же у них все плохо, что аж от безъисходности бедняжки решили захуярить памятник и это во время гражданской войны

      -2
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу > Jobana 31 июля 2015, 11:21

      Во время хуянской войны

      -1
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      Рейтинг: +13

      Dirty Harry 31 июля 2015, 08:44

      Для начала придется стадион отстроить заново

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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 31 июля 2015, 07:17

      Сегодня один тренер удачно тренировал команду, завтра другой и всем скульптуры ставить?)

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      Рейтинг: +11

      Артур Кинг 31 июля 2015, 03:30

      Вроде война у них,а теперь точно понял что это СМИ всё раздуло,как сыльный пузырь,если им до памятников, значит у них всё прекрасно ьез никакой войны.

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      Рейтинг: +10

      Pro100spartak 31 июля 2015, 03:06

      Заслуживает

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      Рейтинг: +14

      почемучка 31 июля 2015, 01:06

      Читаю комменты и как будто первый ченал смотрю. Прикольно людям голову промыли )))

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