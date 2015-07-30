Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобоа: «Рад снова работать с Бердыевым»

    Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа подчеркнул, что важный фактор перехода в команду – это главный тренер Курбан Бердыев. Сегодня 30-летний игрок провел первую тренировку в составе нового клуба.

    "Самый важный фактор перехода в "Ростов" – это тренер, – приводит пресс-служба клуба слова Нобоа. – Курбан Бердыев пригласил меня в свою команду, и я согласился. Рад снова с ним работать. Бердыев знает, как я играю, а я знаю его требования к опорному полузащитнику. Пока мы не обсуждали вопросы тактики, но думаю такой разговор впереди.Самое главное я знаю в команде многих ребят – Гацкана, Бухарова, Наваса, а также тренерский штаб. Чувствую себя, как будто вернулся в прошлое на 6-7 лет назад.

    Самое главное – стабильно играть, не бороться за выживание, как в минувшем чемпионате. Постараемся занять достойное место и шаг за шагом двигаться вперед. У нас есть хороший тренер, футболисты, руководство. Считаю, для нашей команды возможно все".

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      дедушка ростов 1 августа 2015, 18:27

      ростов чемпион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 31 июля 2015, 18:05

      Не стареют душой ветераны+талантливая молодёжь.Трепещи Москва и Питер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      илхом123 31 июля 2015, 09:39

      бердиев N-1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 31 июля 2015, 02:08

      Бердыев конечно авторитетный тренер. Уважуха. Уверен, что у него с Ростовом все получится и если не ЕК, то ростовчане будут близки в этом сезоне к ним. Хорошая команда собралась. Удачи, Ростов)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      indeecsokur 30 июля 2015, 23:34

      Бердыев-Красавец! Его все любят и уважают, поэтому так легко откликаются на его предложения! Глядишь, скоро Ростов по составу вообще превратится в Рубин 2008-2009

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 22:13

      Подлизывается..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 июля 2015, 22:07

      Глядишь, так со временем Курбан Бердыев сделает из "Ростова" и призёра первенства, а то и чемпиона! Его чемпионский "Рубин" тоже не все сначала всерьёз воспринимали... А зря!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      Батяня Дон > cska-62 30 июля 2015, 22:19

      Все правильно сказано, надеемся это не просто слова на ветер! Ждем от нашей команды побед и успешного сезона!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      ЧеМ 30 июля 2015, 22:04

      Какую бы чушь ни говорили про Бердыева, не уважать его нельзя.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever > ЧеМ 30 июля 2015, 22:07

      Как вообще его нельзя уважать?!?!?!?
      Этот человек сделал из Рубина настоящую команду,которая била всех кого можно,за последние 5 лет именно казанцы продвигают Россию в Европе

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      vitaliy777 30 июля 2015, 22:02

      Важно так же играть как 6,7 лет назад

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      aMur 30 июля 2015, 21:33

      Всё возвращается на круги своя.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11