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    Кьеллини не сыграет в матче за Суперкубок Италии с «Лацио»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит матч за Суперкубок Италии с «Лацио». Игра состоится 8 августа в Шанхае.

    Футболист получил повреждение во время товарищеской игры с польской «Лехией (2:1). Кьеллини было диагностировано повреждение правого бедра, из-за чего он пропустит около 20 дней, сообщает источник.

    Ранее из-за мышечной травмы на три недели выбыл другой защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: Skysports

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    30.07.2015 20:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +84

      bw17 31 июля 2015, 20:03

      Что-то он зачастил такие важные матчи сливать.. Здоровья нашему горилычу..))

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 31 июля 2015, 10:03

      Это потеря потерь! Надеюсь посмотрим Ругани в деле!)

      0
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 31 июля 2015, 08:53

      Жора уже второй "финал" к ряду пропускает. Эх, здоровья ему.

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 22:15

      Почему не играет ведь Суареса нету же..

      0
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      Рейтинг: +94

      Mara > aseke25 31 июля 2015, 08:19

      Шутка за 200.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 21:43

      Удачи "лациале"!

      0
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      Рейтинг: +243

      No problem 30 июля 2015, 21:08

      Уважаю Кьеллини. Мужик.
      Сломанный нос, разбитая голова, раз Ьебанное лицо. ...а ему все
      по)(уям.

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      Рейтинг: +52

      MK-42 > No problem 30 июля 2015, 21:23

      ещё и покусанный.

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      Рейтинг: +243

      No problem > MK-42 30 июля 2015, 22:37

      М л я. ..это тоже)))

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      Рейтинг: +256

      Arhive 30 июля 2015, 20:54

      не пруха прям. здоровья Жоре! и Барцу!

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