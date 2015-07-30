Кьеллини не сыграет в матче за Суперкубок Италии с «Лацио»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит матч за Суперкубок Италии с «Лацио». Игра состоится 8 августа в Шанхае.



Футболист получил повреждение во время товарищеской игры с польской «Лехией (2:1). Кьеллини было диагностировано повреждение правого бедра, из-за чего он пропустит около 20 дней, сообщает источник.



Ранее из-за мышечной травмы на три недели выбыл другой защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи.



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