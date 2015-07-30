Шикунов: «Ростов» постарается как можно скорее получить возможность заявить Нобоа»

"Ростов" постарается получить возможность заявить своего новичка, Кристиана Нобоа, как можно скорее, однако это займет несколько дней, заявил вице-президент клуба Александр Шикунов.



Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в четверг запретила "Ростову", саратовскому "Соколу", тульскому "Арсеналу", армавирскому "Торпедо", "Лучу-Энергии" (Владивосток) и "СКА-Энергии" (Хабаровск) регистрировать новых игроков. "Ростов", который о переходе Нобоа объявил в среду, сыграет с "Краснодаром" в матче 3-го тура чемпионата России 2 августа.



"Проблемы финансовые, есть небольшая задолженность, поэтому запрет не стал для нас какой-то неожиданностью. Мы вылезаем из существующей финансовой ситуации, но медленнее, чем хотелось бы. Постараемся получить допуск к регистрации как можно быстрее, чтобы, в частности, заявить Нобоа. Надеюсь, на днях вопрос по его заявке решится, но по игре с "Краснодаром" ничего сказать не могу", - передает слова Шикунова "Р-спорт".



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