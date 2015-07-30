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    Шикунов: «Ростов» постарается как можно скорее получить возможность заявить Нобоа»

    "Ростов" постарается получить возможность заявить своего новичка, Кристиана Нобоа, как можно скорее, однако это займет несколько дней, заявил вице-президент клуба Александр Шикунов.

    Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в четверг запретила "Ростову", саратовскому "Соколу", тульскому "Арсеналу", армавирскому "Торпедо", "Лучу-Энергии" (Владивосток) и "СКА-Энергии" (Хабаровск) регистрировать новых игроков. "Ростов", который о переходе Нобоа объявил в среду, сыграет с "Краснодаром" в матче 3-го тура чемпионата России 2 августа.

    "Проблемы финансовые, есть небольшая задолженность, поэтому запрет не стал для нас какой-то неожиданностью. Мы вылезаем из существующей финансовой ситуации, но медленнее, чем хотелось бы. Постараемся получить допуск к регистрации как можно быстрее, чтобы, в частности, заявить Нобоа. Надеюсь, на днях вопрос по его заявке решится, но по игре с "Краснодаром" ничего сказать не могу", - передает слова Шикунова "Р-спорт".

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: Р-Спорт

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    30.07.2015 19:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 21:42

      Логично

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 30 июля 2015, 20:42

      Шикунов как уж на сковородке.Клуб давно стал кормушкой крупных чиновников.

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      Рейтинг: +533

      Levadia 30 июля 2015, 19:43

      Стабильность - признак мастерства!)
      "Всё идёт по плану!"

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