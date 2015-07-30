Молодежное первенство РФПЛ. «Кубань» и «Уфа» разошлись миром

Молодцы Молодёжка! Кубанцы! Пока лидеры!
В матче третьего тура Молодежного первенства РФПЛ «Кубань» и «Уфа» обменялись парой голов.
30 июля. Краснодар. Стадион «Труд»
30 июля. Краснодар. Стадион «Труд»
Кубань (мол.) (Краснодар) - Уфа (мол.) - 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 - Нурисов, 5; 1:1 - Безденежных, 27; 2:1 - Завезен, 64; 2:2 - Журавлев, 90.
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