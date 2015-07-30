Гильерме скоро оформит российское гражданство

давно пора
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давно пора
Не уверен, что это надо нам и ему
Правильное решение! Это будет первая ласточка.Позже его примеру последуют многие иностранные игроки.Это положительный момент для нашего футбола.
его бы в сборную в резерв, был бы не лишним
Сколько уже можно ждать давай Гиля быстрее
Только - "скоро займётся"??? Тогда результат будет через ! Возможно...
Ну для Локо в самый раз)
Очень надеюсь что он сам хочет остаться с нами, а руководство не продаст его по тупости. А с гражданством то вообще будет супер, Гиля номер 1 ))))
Этот парень заслужил российского гражданства.
Оставайся, только буду рад этому факту
теперь он будет спать спокойно, зная, что ты будешь рад