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    Гильерме скоро оформит российское гражданство

    Вратарь московского «Локомотива» Гильерме поведал, что скоро займется оформлением российского гражданства.
    «Скоро буду оформлять гражданство, но точно не могу сказать, когда его получу. Это непростой момент. После оформления российского гражданства я, возможно, перейду в «Краснодар»? Нет, я останусь в «Локомотиве», - сказал бразилец «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 18:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 10:31

      давно пора

      0
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      Рейтинг: +130

      Krutoy 31 июля 2015, 09:02

      Не уверен, что это надо нам и ему

      0
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      Рейтинг: +17

      smolnikovaa 30 июля 2015, 21:04

      Правильное решение! Это будет первая ласточка.Позже его примеру последуют многие иностранные игроки.Это положительный момент для нашего футбола.

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > smolnikovaa 31 июля 2015, 06:00

      его бы в сборную в резерв, был бы не лишним

      0
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      Рейтинг: +12

      Loko1990 30 июля 2015, 20:52

      Сколько уже можно ждать давай Гиля быстрее

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      Рейтинг: +36

      LOKis09 30 июля 2015, 20:24

      Только - "скоро займётся"??? Тогда результат будет через ! Возможно...

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 30 июля 2015, 19:32

      Ну для Локо в самый раз)

      0
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      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 30 июля 2015, 19:23

      Очень надеюсь что он сам хочет остаться с нами, а руководство не продаст его по тупости. А с гражданством то вообще будет супер, Гиля номер 1 ))))

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      Рейтинг: +70

      BUR 7 30 июля 2015, 18:56

      Этот парень заслужил российского гражданства.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 30 июля 2015, 18:53

      Надеюсь про Краснодар-это просто "утка"!!!! Хотелось бы видеть Гильерме в рамке Локомотива ещё как минимум пару-тройку сезонов!

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      Рейтинг: -100

      серИт > mdu86 30 июля 2015, 19:14

      такая дырка не нужна уахаха

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      Рейтинг: +10

      KubanUltras 30 июля 2015, 18:39

      Оставайся, только буду рад этому факту

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      Рейтинг: +825

      Etiainen > KubanUltras 30 июля 2015, 18:49

      теперь он будет спать спокойно, зная, что ты будешь рад

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