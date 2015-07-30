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    Боккетти: «Рубин» - очень хорошая и опасная команда»

    Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился своими ожиданиями от поединка третьего тура РФПЛ против казанского «Рубина».
    «Игра точно не станет для нас легкой прогулкой. Да, «Рубин» пока не набрал ни одного очка в чемпионате, но он по-прежнему остается очень хорошей командой, опасным соперником. Поэтому мы должны сыграть внимательно, так, как умеем, и обязательно выполнить установку главного тренера. Победы — например, добытая в Краснодаре - всегда добавляют позитивные эмоции и мотивируют команду на дальнейшую борьбу. В любом случае важно двигаться от игры к игре, от тура к туру. Нам предстоит долгий и непростой путь в чемпионате. К предстоящему матчу мы готовимся, понимая друг друга и требования главного тренера. Если сыграем в свой футбол, можем рассчитывать на победу», - сказал итальянец пресс-службе красно-белых.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    30.07.2015 18:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +114

      denmig 31 июля 2015, 10:41

      очень скоро рубин прочувствует ЧТО такое настоящая опасная команда!)))

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      Рейтинг: +14

      Sutura 31 июля 2015, 10:38

      Кому, как не тебе знать?!

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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 10:30

      сейчас особенно опасны

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      Рейтинг: +81

      stavr74 31 июля 2015, 09:25

      зато мы лучшие и непредсказуемые )0

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      Рейтинг: +114

      denmig > stavr74 31 июля 2015, 10:42

      звезда оочень скоро узнает кто по настоящему сильная и опасная команда)))

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      Рейтинг: +11

      the rw 30 июля 2015, 23:37

      *камни

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      Рейтинг: +11

      the rw 30 июля 2015, 23:37

      Кками сегодня штурмовали детишек нормально , как бы они не вкусили .

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 21:18

      Надо побеждать

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      Рейтинг: +1369

      makkie 30 июля 2015, 18:42

      Радует, что Сальва потихоньку набирает форму и возвращает себе былую уверенную игру в защите. И глаза, судя по всему, горят! Удачи и главное без травм.
      С Рубином просто не будет уж точно.

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