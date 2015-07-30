Боккетти: «Рубин» - очень хорошая и опасная команда»

очень скоро рубин прочувствует ЧТО такое настоящая опасная команда!)))
Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился своими ожиданиями от поединка третьего тура РФПЛ против казанского «Рубина».
«Игра точно не станет для нас легкой прогулкой. Да, «Рубин» пока не набрал ни одного очка в чемпионате, но он по-прежнему остается очень хорошей командой, опасным соперником. Поэтому мы должны сыграть внимательно, так, как умеем, и обязательно выполнить установку главного тренера. Победы — например, добытая в Краснодаре - всегда добавляют позитивные эмоции и мотивируют команду на дальнейшую борьбу. В любом случае важно двигаться от игры к игре, от тура к туру. Нам предстоит долгий и непростой путь в чемпионате. К предстоящему матчу мы готовимся, понимая друг друга и требования главного тренера. Если сыграем в свой футбол, можем рассчитывать на победу», - сказал итальянец пресс-службе красно-белых.
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